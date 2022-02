“La historia del Tiro Federal de Junín es riquísima”, señaló Ariel Mario Rolla

El juninense Ariel Mario Rolla, de 58 años, es un referente del deporte del tiro en nuestra ciudad y palabra autorizada para referirse a esa disciplina, ya que compite desde hace muchos años, es socio y dirigente del Tiro Federal y también se desempeña como profesor en el manejo y en el uso de armas.

Además, ha practicado otros deportes y al ser entrevistado por Democracia, comenzó manifestando: “Me gustaron los deportes desde chico, especialmente lo que era gimnasia y entrenamiento físico, hasta que a los 14 años empecé a practicar artes marciales. A partir de allí, lo hice por algunos años, obteniendo el grado de cuarto Dan y maestro de Taekwon-Do, que fue mi pasión en la juventud. Luego, por mi condición de militar de la Fuerza Aérea, a la que ingresé después de finalizar el Secundario, me atraparon las armas, en los diez años que estuve en la FAA. Tras la baja que solicité, para dedicarme a la parte comercial en Junín, empecé a ir al Tiro Federal como divertimiento y seguí con el Taekwon-Do como profesor, trabajando con escuelas acá, en Reconquista, en Chaco, siguiendo con una de mis pasiones hasta que una situación familiar llevó a que me tuviera que dedicar mucho tiempo a ella y abandoné las artes marciales como pasión y lo seguí haciendo como divertimiento, hasta hace poco, que abandoné casi definitivamente”.

Sus inicios en el Tiro Federal

Recordando sus inicios en el Tiro Federal de Junín, entidad señera que ha dado grandes representantes a nivel local, regional, nacional e internacional, con representantes olímpicos incluidos, Rolla –padre de Ariel Emiliano (participó en algunos concursos, años atrás), Iván y Antonella-, señaló: “Ya en el año 1995 fui a tirar, a meterme en el grupo y encontré allí a un gran tirador como Walter Bauzá y le comenté que no me sentía capacitado para ese deporte, porque me era muy complicado por entonces. Él se ofreció a enseñarme, a perfeccionarme, a lograr más precisión y dedicó un día a la semana para mí, así que de a poco comencé a pegar más o menos bien. Mis comienzos fueron a los 32 años, y en esa época no estaban instauradas las competencias con la rutina de nacionales, provinciales y regionales. No había por entonces en la entidad una política de participar representando a Junín en torneos fuera de la ciudad, hasta que se me convocó como vocal en la comisión directiva, tras lo cual me propusieron ser presidente, y acepté”.

Agregó seguidamente que “Me sentí y me siento muy orgulloso de mi gestión, durante tres períodos, el último como vicepresidente, pero como renunció el presidente, seguí en el máximo cargo en ese tercer período. Con el equipo de tiro, propusimos a todos los socios de participar en los nacionales y provinciales y lo hicimos, fue un logro importante para todos los tiradores, quienes comenzaron a competir en pedanas de otras ciudades y logramos títulos con los buenos tiradores que siempre tuvimos”, mientras que en lo personal, como competidor, detalló: “He ganado torneos Sociales en FBI Revólver, que se agregó al FBI Pistola y que es parecido, pero otra categoría de arma. Pasó a ser otra actividad de grueso calibre y pude ganar torneos en Núñez (Buenos Aires), la ’cuna’ de la modalidad FBI. Acá tenemos excelentes tiradores (Gastón Oberti, José Luis Pulitano, campeones provinciales y nacionales), ya he sido subcampeón provincial en Mar del Plata y también me gusta mucho la modalidad pistola militar, con un arma calibre ‘9 milímetros, pistola ’45, que practicamos durante unos cinco años. Venía a participar gente de Pergamino, San Andrés de Giles, de Venado Tuerto y los locales y pude ganar cuatro de cinco torneos anuales, cada uno de nueve fechas de las cuales se sumaban las seis mejores posiciones”.

Su dedicación a la docencia

Siguió manifestando Rolla que “De todas, la que más me gusta practicar es pistola militar modalidad de grueso calibre que se tira con una mano, a 25 metros, son tiros de precisión de cuatro series de cinco disparos en velocidad, a 20 segundos, algo muy desafiante y que me apasiona mucho. Por ahora estoy alejado de la competencia, estoy más dedicado a la docencia, fui profesor durante cinco años de los cadetes del Servicio Penitenciario de la Provincia, también como profesor de artes marciales y tiro de la Policía local, en todas sus promociones, así que me dedico mucho a la docencia, doy cursos y clases particulares de tiro a deportistas y a futuros profesores”.

Sobre sus modelos, sus referentes en la práctica de tiro, Ariel reconoció “A Walter Bauza, quien me acompañó en los primeros pasos, y luego -del 2007 en adelante-, destaco a Jorge Torrecillas, quien me preparó durante unos meses para ir a rendir al organismo controlador, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmat), ex-Renar. La historia del Tiro Federal de Junín es riquísima. Por ejemplo, tuvimos en la década del ‘70 equipo con Torrecillas, Pedro Gandulfo, Enrique Miranda (ambos de General Pinto) y Bracco de Los Toldos, quienes trajeron 17 títulos para el TFJ. Entre los tiradores actuales puedo mencionar a los hermanos Camicia, en carabina o aire comprimido, con muchos logros nacionales y provinciales; a José Luis Pulitano, quien creo personalmente que es de los mejores tiradores de la Argentina, excelente en todas las disciplinas que practica, quien pese a entrenar muy poco tiene el don natural de no perder la habilidad, ganando varias veces como el mejor del año para el Círculo de Periodistas Deportivos local.

También Daniel Damiano, Luis De Luca, Fernando Favaloro, Martín Goycochea y otros, han traído muchos logros en los últimos tiempos para Junín. En cuanto a tiro por estaciones, aun con dificultades, tuvimos la suerte de haber llevado a cabo un torneo en diciembre pasado, con gran apoyo del Gobierno local. Hay que ser muy estricto en esta modalidad con las medidas de seguridad, es todo un desafío, y los miércoles alrededor de las 5 de la tarde, llevamos a cabo la actividad a manera de docencia. Llama mucho la atención esta modalidad, fue atrapante y llamativo ese torneo, con mucha gente que se arrimó al club”.

El apoyo de los asociados y del Gobierno local

Tras reconocer que “No tengo en la familia a otros tiradores, he traído a mis hijos al club, tienen buenas condiciones, pero su pasión es la música. A mí también me gusta mucho ir a cazar, pasar noches de campo y de caza mayor, disfrutando de momentos apasionantes con amigos”. Rolla comentó como corolario: “El club en lo deportivo funciona a pleno, no creo que haya que agregar más modalidades, pero si aparecen entusiastas de alguna nueva, no hay inconvenientes en incorporarlas si son inquietudes de los asociados. Ahora se tira con carabina, aire, FBI, tiro por estaciones, pistola militar y otras modalidades que puedan llevarse adelante. Hay que agradecer a todos los socios que apoyan a la institución, a los que van a tirar y a los que no van, a todos los que colaboran con la cuota societaria. También agradecer al Gobierno municipal que siempre nos apoya, la actual gestión ha hecho mucho por el club, siempre nos apoyan, han donado trofeos, elementos para practicar las distintas disciplinas. También a Jorge Torrecillas, quien antes de la pandemia brindaba docencia durante todos los fines de semana y ha sido el formador de todos los tiradores, de hace unos diez años a esta parte”, completó sus conceptos Ariel Rolla.

