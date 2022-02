Uriel Rodrigo Muñoz: “Espero con ansias la participación en los Juegos Odesur”

El atleta juninense Uriel Rodrigo Muñoz, de 16 años, dejó de ser promesa para ser una palpable realidad deportiva de nuestra ciudad.

Enrolado en la Escuela “Galas de Junín” y entrenando a las órdenes de Gerardo González, Muñoz –nacido el 23 de julio de 2005-, ha venido sumando grandes actuaciones en distintos puntos del país, sumando triunfos y buenas marcas en diferentes competencias de pista y también en pruebas de calle.

Empezó en el atletismo casi de casualidad, ya que comenzó a acompañar a su papá y a un hermano a quienes les gustaba correr y fue gracias a ellos que empezó a trotar, luego a entrenar y seguidamente, a competir.

Como su progenitor conocía al entrenador González, este empezó a “echarle el ojo” y un día lo vio hacer una pasada en velocidad y se sorprendió por el tiempo que el pibe hizo, ya que estaba prácticamente sin entrenar.

Enseguida se incorporó a “Galas de Junín”, inició las competencias y fueron llegando las victorias. Entrevistado por Democracia, Uriel comenzó refiriéndose a cómo es un día de su vida.

“Ahora estoy de vacaciones, si no por la mañana voy a la escuela, a la tarde estudio y a las 18.30 me voy a entrenar, más menos hasta las 20 horas. Los martes y jueves voy al gimnasio, a hacer complementos de fuerza, de 20.15 a 21.30, mientras que los lunes, miércoles y viernes trabajo dando actividad física, ya que me recibí de entrenador personal y estoy dando mis primeros pasos en la materia, buscado tomar experiencia”.



Buena temporada deportiva 2021

Avanzando en la charla y haciendo un balance de sus actuaciones en la temporada pasada, el entrevistado dijo: “En 2021 obtuve ocho medallas en campeonatos provinciales y nacionales de mi categoría y de la superior, más la presea de oro en los Torneos Juveniles Bonaerenses y una buena participación en el Sudamericano U-18 en Encarnación, Paraguay, logrando allí un meritorio cuarto puesto. Sin dudas, fue un año soñado y para el 2022, espero con ansias la participación en los Juegos Odesur, los Juegos Sudamericanos de la Juventud”.

Para poder llegar a ese certamen continental, Muñoz señaló que debe “participar en varios selectivos, ser el mejor y hacer las marcas mínimas exigidas, que son un minuto cincuenta y seis segundos 50 centésimas para los 800 metros y de cuatro minutos para los 1500 metros. En los 800 ya logré una marca de 1’55”99/100 en el torneo internacional ‘Semana del Mar’, sobre el final del año pasado y hay que ver si le dan validez para este año. En los 1500 metros, estoy a solo cuatro segundos de alcanzar la marca solicitada”, destacó.





Como objetivo tiene a varios selectivos

En relación a los torneos selectivos que deberá afrontar, el adolescente detalló: “Primero tendría que participar de un campamento de medio fondo, de fondo y de marcha que se realizará en la ciudad de Azul, entre los días 16 y 20 de este mes; el 26 de febrero en un selectivo en Mar del Plata; los días 5 y 6 de marzo en el Evaluativo de la categoría U-18 para los Juegos Olímpicos de la Juventud, en San Luis; los días 19 y 20 del próximo mes en otro Evaluativo U-18 para los mismos Juegos, en Santa Fe; los días 26 y 27 de marzo en el Campeonato provincial U-20 en Mar del Plata; ya en abril, los días 23 y 24 en el Nacional U-20 y Evaluativo U-18 en la ciudad de Posadas, Misiones y luego, entre el 5 y el 8 de mayo, en los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2022 en Rosario. Tendré que recorrer parte del país en muy poco tiempo y como se sabe, es muy difícil de cumplir en lo económico. Por ello, desestimé otras pruebas, como el Provincial de mayores y entre estas detalladas, tendré que elegir algunas, con el riesgo de que alguien pueda superar mis marcas y dejarme afuera de mis objetivos”.



Necesita apoyo

Por lo expuesto, queda claro que Uriel Muñoz necesita apoyo y el mismo lo confirma, al manifestar: “Aunque siempre colaboran el Municipio, en la persona del intendente municipal, Pablo Petrecca, y del director de Deportes, Claudio Yópolo; la diputada provincial, Valeria Arata; el concejal Lautaro Mazzutti; Ricardo de la Fuente, de ‘Indelplast’, necesito reunir más dinero para poder viajar a participar en esa cantidad de competencias que ya enumeré”.

A la hora de referirse a los objetivos deportivos para este 2022, Uriel comentó que “Lo más importante serán los Juegos Sudamericanos de la Juventud que se hacen en nuestro país, en Rosario y además, quiero participar en los distintos campeonatos provinciales y nacionales de mi categoría, la U-18 y de la división superior, la U-20. Los torneos juveniles bonaerenses también tienen su atractivo, nunca voy a desestimarlos, porque es una experiencia única”, aseguró.

Consideró luego que va por “Buen camino, estoy seguro, porque este año ya logré dos buenos registros, con 2 minutos 32 segundos en los mil metros y un tiempo de 8 minutos 58 segundos en los 3000 metros. Al Sudamericano pasado llegué algo inmaduro deportivamente, con pocas competencias, así que no quiero cometer el mismo error esta temporada. A mis mejores marcas las logré a fin de año, casi sin descanso, con pruebas separadas por 40 minutos una de la otra, así que si aprovecho los selectivos, donde se corre una carrera por jornada, seguro voy a superar las anteriores marcas obtenidas”.

A la hora de los agradecimientos y cerrando la charla, Uriel reconoció: “A mi familia, que me apoya en forma incondicional; a los auspiciantes que nombré anteriormente; a mi entrenador Gerardo González; a mi preparador físico en el gimnasio, Facundo González; al nutricionista Juan Pablo Novo; a la profesora de yoga, Andrea Arriarán; y a todos quienes me apoyan para todo lo que, con mucho esfuerzo hemos logrado. A todos ellos, muchísimas gracias”, completó Uriel Rodrigo Muñoz.