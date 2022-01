Maximiliano Richeze regresó al UAE Team

Maximiliano Richeze regresará al UAE Team Emirates de forma temporal, llenando el hueco dejado por una lesión en la muñeca y el tobillo de Álvaro Hodeg, que dejará al colombiano fuera para los primeros meses de la temporada.

“El atómico” se unirá al equipo hasta la conclusión del Giro D’Italia, momento en el que Hodeg estará listo para regresar. Esto también marcará el retiro de Richeze del deporte después de más de 15 temporadas en las filas profesionales.

Maximiliano Richeze, sobre esta gran posibilidad deportiva que se le presentó, dijo: “Estoy contento de volver y poder ayudar al equipo en el que ya he pasado dos grandes años. Es un grupo especial de personas en el equipo y estoy agradecido por la oportunidad que me ha brindado Mauro para regresar y despedirme del ciclismo de la manera que quiero. Me parece apropiado terminar mi carrera aquí. Fue una decisión fácil de tomar para mí”.

Mauro Gianetti , CEO y director del UAE Team Emirates, expresó al respecto: “La ausencia de Hodeg nos dejó un vacío que llenar y Richeze es la persona adecuada para ese puesto. Ya conoce el ambiente y la estructura del equipo y no necesita ninguna presentación al respecto. También hemos visto en sus actuaciones recientes en las carreras de casa en Argentina que está en muy buena forma, por lo que es un movimiento lógico para nosotros.

Sé que ‘Maxi’ también está muy contento con eso. Al mismo tiempo, le deseamos a Álvaro todo lo mejor con su recuperación, fue una lesión grave, pero confiamos en que pueda recuperarse con fuerza en la segunda mitad de este año a su alto nivel anterior”, completó.