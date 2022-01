“Solo quiero correr, disfrutar de lo que me gusta hacer”, dijo Isaías Abú

El biker juninense Isaías Abú Ríos comenzó desde niño a incursionar en el ciclismo, el deporte que abrazó con amor tras practicar también fútbol cuando era pequeño, en el Club Atlético Defensa Argentina.

Isaías, quien en la actualidad brilla como pedalista en el equipo del Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid) que encabeza el dirigente gremial Andrés Walter Mansilla, tiene 27 años, es hijo de José Luis Abú y de María Ríos, padres además de Marcelo, Florencia y Martina.

Entrevistado por Democracia, el deportista local, papá del pequeño Benicio, destacó que “Desde los 11-12 años empecé a full con la bicicleta y me apoyaron mi familia primero que todo, Oscar Rivero y otros amigos, quienes fueron mis impulsores. Mis primeras competencias fueron en Junín y en Venado Tuerto, con pedal fijo, en categorías infantiles”.

Luego, recordó: “Corrí en mi época de infantil en ‘Transporte Tato’, luego fue ‘Don Mario’ y posteriormente ya pase a formar parte del equipo del SAT, Sindicato Argentino de Televisión”, agregando a continuación el destacado biker: “Dentro del equipo del Sindicato, la función que cumplo se da en el momento de la carrera, porque somos un equipo muy parejo, confiamos en todo lo que hacemos y en cada compañero. Sabemos que todos somos capaces de ganar un Sprint o una Crono, como ha quedado demostrado en distintas competencias en las que participamos”.





El 2011 y lo que espera para la temporada 2022

Isaías Abú, apodado“Pocho” por familiares, amigos y allegados, refirió a que sus mejores triunfos “Fueron la ‘Vuelta al Chana’, en la República Oriental del Uruguay, ganar con el equipo en la Doble Bragado y otras carreras”, mientras que en relación a la temporada deportiva 2021 recientemente cerrada, expresó: “El balance del 2021 fue discreto, pobre, porque se disputaron pocas carreras por la pandemia del Covid-19, pero en las pruebas que corrimos como equipo, siempre dimos que hablar. Ahora, en el inicio del 2022, no tenemos aún fechas confirmadas para participar, porque los organizadores no pueden programar por ahora competencias, porque lo del virus sigue vigente. Tenemos sí mucha fe en realizar buenas actuaciones cuando se pueda volver a competir normalmente”.

Consultado por si su aspiración deportiva pasa por correr en el exterior, el ciclista juninense reconoció que “No es algo que me llame la atención, sí fue una fantasía para mí cuando era chico. Ahora, no me interesa ni correr en el exterior ni integrar la Selección Nacional, son cosas que no me preocupan”.





Poco valor al ciclismo

Tras reconocer que “El ciclismo no es valorado en ninguna parte del mundo. Es mentira lo que dicen que en España u otros países de que en Europa ganan buena plata y demás, porque tengo compañeros que corren por ‘miserias’ en equipos profesionales”, el ciclista de nuestra ciudad cerró la entrevista con Democracia expresando: “Yo solo quiero correr, disfrutar de lo que me gusta hacer y volver a mi casa para estar con mi hijo. Por eso, agradezco a todos los que me apoyan con su granito de arena para que yo pueda correr y a toda mi familia, que es lo más hermoso e importante que tengo”, completó el destacado ciclista Isaías Abú Ríos.

