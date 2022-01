Una nueva jornada de kayak en el Parque Natural

Con la organización del grupo Kayak Junín, contando con el acompañamiento del Gobierno municipal de Junín, se realizará una kayakeada en el Parque Natural Laguna de Gómez, jornada deportiva prevista para este domingo 9 a partir de las 10, con inicio frente al parador "María María".

Sobre esta jornada, Claudio Yópolo, director de Deportes comunal, indicó que “Esta era una actividad que se había suspendido por mal tiempo y ahora la vamos a realizar este domingo. Arrancamos con muchos deportes y en esta oportunidad acompañando a la agrupación de Kayak Junín. Es una actividad que está creciendo y creemos que serán muchos los que van a participar de la misma".

Cerrando conceptos, el titular del área de Deportes del Municipio expresó que "Es una de las tantas actividades que tenemos en el Parque Natural y queremos que la gente lo pueda disfrutar”, cerró.

Es recreativa y no competitiva

Claudia Pavón de Álvarez, integrante del grupo Kayac Junín, expresó: “Invitamos a todos los kayakistas de Junín y es una jornada recreativa y no competitiva. Será un recorrido de tres kilómetros y vamos a contar con la asistencia del Municipio, que aportará los guardavidas, una ambulancia y brindará el sonido. Agradecemos a Claudio (Yópolo) y su gente, ya que sin ellos no lo podríamos hacer. La idea es volver a encontrarnos y disfrutar de una mañana a puro remo”.

Para finalizar, Alicia Regalado, otra integrante de Kayak Junín, sostuvo: “Agradecemos mucho al Municipio por estar junto a nosotros en esta actividad y podamos disfrutar de la Laguna de Gómez y verla desde el agua. Les pedimos que lleven sus teléfonos celulares, para sacar fotos desde el agua hacia la costa, para reflejar lindos momentos. Los esperamos a todos”, completó Regalado.

____________________________________

Mirá TeleJunin en vivo