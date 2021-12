A los casi 60, el nadador Claudio López realizará una travesía a la Laguna de Gómez

A días de cumplir 60 años, y con la premisa de demostrarse a sí mismo que a la hora de los desafíos la edad no significa más que un número, el nadador Claudio López se prepara para comenzar el nuevo año con una travesía de 15 kilómetros, en la que unirá el Puente de Saforcada con la Laguna de Gómez.

Será el próximo domingo, desde las 9, en una prueba de resistencia que, según sus cálculos, le demandará entre 7 y 10 horas de nado.

"Desde hace algunos años estoy entrenando en Club Junín. Cuando comenzó la pandemia del Covid-19, se interrumpieron las actividades y me prometí que, cuando se retomaran, volvería y no pararía más. Me quedé con ganas de hacer esta travesía el año pasado, pero no pude porque no conseguí kayaquista para que acompañara. Este año, me va a acompañar Alicia Regalado, a quien le agradezco haberse sumado a esta aventura", contó López, en diálogo con Democracia.

Mientras se prepara para la largada, López asegura que ya tiene diagramada su rutina, que consistirá en una parada cada hora de nado, para ingerir algunas frutas, recuperar fuerzas y continuar.

"Lo hago para demostrarme que todavía puedo, voy a cumplir 60 años el 10 de enero y quiero demostrarle a la gente de mi edad que todavía se pueden hacer ciertas cosas a esta altura de la vida", afirmó López, quien días atrás compitió en la reciente edición del Cruce Chico, en la Laguna.

Viajante de profesión y nadador por vocación, López comenzó a practicar la disciplina en su adolescencia. Luego, intentó retomar pasados los 30 años, pero en aquel entonces escaseaban las piletas climatizadas, tanto en Junín como en la Región, por lo que la imposibilidad de entrenar en la temporada invernal, sumada a una rutina laboral monopolizada por los viajes, terminaron por desalentarlo.

En el último lustro, con la aparición de las piscinas cubiertas, renació su interés por la natación, que además de abrirle las puertas a la competencia, le permitió lograr mayor bienestar y vivir una vida algo más saludable. "La natación me sacó 30 kilos de encima, en un año bajé 30 kilos y hace dos años y medio que me mantengo con 30 kilos menos", relató, mientras sigue insistiendo en la invitación a cada vez más vecinos, jóvenes y adultos, a que incursionen en la actividad.

____________________________________

¿Buscas una noticia vieja? Mirá nuestro Archivo.