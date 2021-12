Importante jornada de capacitación se concretó en el Tiro Federal local

El director técnico nacional Pablo Álvarez, junto a Ariel Martínez -quien es entrenador nacional de rifle- y Leandro Sampayo (head coach tiro deportivo de las Escuelas de Iniciación Deportivas Argentinas), se hicieron presentes en las instalaciones del Tiro Federal de nuestra ciudad.

Aquí, brindaron una jornada de capacitación para los entrenadores de la Escuelita del TFJ, ofreciendo mayores recursos para abordar los diferentes métodos de aprendizaje a los niños y jóvenes de la entidad, buscando poder enseñar nuevas prácticas de aprendizaje en el tiro deportivo.

En la primera parte, la capacitación fue ofrecida a los entrenadores y por la tarde fue una instrucción directamente con los niños que habitualmente concurren a la Escuelita, aportando no solo todo su conocimiento sino también material didáctico y armas de última generación, las cuales pudieron ser probadas por los noveles tiradores de la institución con sede en Miguel Lonegro y Los Teros.

"No hay palabras para agradecer una jornada tan productiva, no solo para los entrenadores sino también para los niños, quienes pudieron estar al lado de técnicos con notoria trayectoria no solo nacional, sino también internacional", expresaron los directivos del Tiro Federal.

Buen aporte de los visitantes

Remarcaron que "Ariel Martínez pudo, con gran capacidad, trasmitir toda la experiencia lograda durante muchos años en la dirección de los equipos juveniles de la Federación Argentina de Tiro, con grandes desempeños en Juegos Panamericanos y en Juegos Olímpicos".

En cuando al director técnico nacional de armas largas, Pablo Álvarez, quien supo ser representante de la Argentina en los Juegos Olímpicos de Australia y de Atenas (Grecia), expresaron que "Pudo enseñar nuevas y actuales posiciones de tiro, manejo del arma, procesos de respiración, técnicas de disparo, etc., conceptos vitales para el desarrollo de los pequeños tiradores".

En cuanto a Leandro Sampayo, se recalcó que "Nos brindó una espléndida capacitación para el manejo de las Escuelas de Iniciación Deportiva, aportando mucha información para el abordaje de distintos procesos, manejo de elementos, que se deben tener en cuenta en todas las actividades de la Escuelita, etc.".

Al concluir la capacitación, la directiva de la entidad anfitriona entregó presentes recordatorios donados por Talabartería "El Chino" a Martínez, Sampayo y Álvarez, agradeciéndose por el aporte a dicho comercio.

Para finalizar, los miembros de la comisión del Tiro Federal de Junín y los colaboradores de la Escuelita, agradecieron a los entrenadores que llegaron a brindar sus conocimientos y a todos quienes trabajan para llevar adelante este proyecto deportivo.

______________________________

Todos los clasificados están en Qué Destacados.