Club Junín: Camino al centenario

El Club Junín, una institución histórica para la vida social de la ciudad, se encamina a llegar a su centenario de vida oficial, el próximo martes, día en el que tendrá lugar una cena de reencuentro entre socios y protagonistas de su cotidianidad.

Sin embargo, los orígenes de la entidad se remontan a principios del siglo XX, más precisamente a 1908, cuando se fundó el Junín Football Club, con Tancredi Tosco como su primer presidente, acompañado por Américo Solari, Matías Borchex, Ergasto Copello y Antonio Méndez, entre otros.

Ya desde entonces, el rojo y blanco eran sus colores distintivos, y su campo de juego se encontraba en un predio de los Molinos Tassara, en Alberdi y Javier Muñiz. Sin embargo, la entidad se disolvió dos años más tarde.

Formalmente, el Club Junín se constituyó como sociedad civil el 21 de diciembre de 1921 y el fútbol era una actividad fuertemente vinculada a su fundación. Tal es así que, en 1931, con un incidente de por medio que impidió completar la gran final con Sarmiento, el club consiguió el título de la Liga, su máximo logro en la disciplina.

En la actualidad, la sede ubicada en la calle Julio Campos 69 incluye en sus instalaciones un estadio de básquet para más de 200 espectadores; un estadio para vóley y fútbol 5; una cancha de paleta cerrada, dos canchas de tenis de polvo de ladrillo; una pileta de natación climatizada; piscina para niños; gimnasio; quincho con parrillas; solárium; y dos salones para eventos.

Nueva etapa

El pasado 10 de mayo, el Club Junín concretó su última renovación de autoridades. La asamblea determinó que fuera proclamado Hugo Debenedetti como nuevo presidente, en reemplazo de Adriana Summa, la única mujer que ocupó la presidencia de la institución hasta el día de hoy.

La administración de Summa coincidió con el advenimiento de la pandemia de Covid-19, que afectó duramente los planes de la Comisión. " Se hizo todo muy cuesta arriba, porque, como todos saben, en un club cerrado no ingresa dinero. Logramos habilitar los medios de pago para que lo socios pudieran abonar sus cuotas, pero no entraban los adicionales por deportes y eso complicaba todo. Hicimos algunas pizzeadas y bingos familiares, pero no alcanzaba. Luego, empezaron a abrirse algunas actividades, pero nunca volvieron a funcionar en todo su esplendor, con aforo y límite de personas", señalaba la presidenta saliente, en una entrevista con Democracia, tras el último día en el cargo.

El nuevo presidente suscribió sus palabras, días atrás, en una nota con TeleJunín: "La pandemia afectó a todos, el club también lo viene padeciendo, pero gracias a la comisión directiva y aporte de socios y firmas comerciantes, logramos realizar algunos trabajos de reacondicionamiento. Estamos luchando, es dura la pelea".

Algunos datos históricos

1921 - El 21 de diciembre, Club Junín se constituyó formalmente como sociedad civil.

1927 - El 27 de marzo, se inauguraron las tribunas del campo de juego.

1931 - Campeón de la Liga local, tras vencer a Sarmiento en la final.

1933 - Comienzan las obras de la cancha de bochas.

1935 - Luis Ángel Firpo, figura mundial del boxeo, se inscribe como socio.

1953 - Se presentan en el club la orquesta típica de Osvaldo Pugliese y Roberto Goyeneche

1957 - El club logra la Personería Jurídica.

1998 - Reforma del Estatuto de 1938.

2019 - Adriana Summa se convierte en la primera mujer en presidir la institución.

______________________________

