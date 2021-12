El juninense Delfor Di Palma corrió la maratón de Valencia 2021, donde compartió pista con grandes atletas de todo el mundo. Las victorias fueron para Lawrence Cherono y Nancy Jegalat.

“Es una maratón internacional que está a la altura de cualquier Major del mundo, con un nivel de corredores increíbles”, manifestó Di Palma a Democracia. Y agregó: “Ya con un par de años corriendo, hicimos 3 meses específicos y pude lograr la marca que quería de 3:08:50”.

“Esto tiene doble esfuerzo para mí porque vengo de un pasado lejos del atletismo y un gran problema de peso. Hoy lograr correr a un ritmo de 4:28 durante 42 kilómetros me deja totalmente satisfecho y querer ir en busca de más, hasta tratar de ver cuál es el techo. Todo tiene su esfuerzo pero los que me conocen saben que es el doble en mí”, expresó.

“Con respecto a la carrera multitudinaria, fue un gran recorrido sin repetir ni siquiera una cuadra por los lugares más emblemáticos de Valencia, un circuito netamente llano y solamente un falso llano en algún kilómetro, pero impecable para intentar correr rápido”, destacó.

“Hubo récord argentino después de 20 años que quedó para Joaquín Arbe, un enorme atleta. Los españoles del ambiente me recibieron como si fuera uno más de ellos, un recuerdo que me va quedar grabado para el resto de mi vida”, afirmó el atleta.

“No quiero dejar de agradecerles a todos los que me apoyan siempre, en especial a mis amigos de este deporte, mi familia y equipo de laburo que cuando no estoy hacen que todo siga como si nada pasara, y a mi novia que me banca en todas estas locuras lejos de casa, y a toda la gente de Junín que siempre está con buena onda”, cerró.

Una carrera masculina con emoción

La carrera masculina se decidió en los últimos ocho kilómetros. Antes, se había visto a los corredores del grupo de cabeza repartidos en un grupo muy abierto sin miedo a las ráfagas de viento de hasta 40 km/h que se registraron en algunos momentos del recorrido. Habían corrido por debajo de los tiempos de récord, pero Lawrence Cherono, Kinde Atanaw, Chalu Deso y Gabriel Geay sabían que se iban a jugar la prestigiosa victoria.

No obstante, el candidato Geoffrey Kamworor ya se había descartado del duelo en los primeros kilómetros al no lograr mantenerse en el grupo. El hombre que había batido el récord de medio maratón dos años antes pareció pagar su vuelta a la competición después de recuperarse de un atropello de una motocicleta que le dejó dos meses sin ni siquiera poder apoyar un pie. Tendría una aparición estelar final, aunque en el ecuador de la prueba no estaba cerca del grupo de líderes de la carrera.

Fue el etíope Chalu Deso quien trató de romper la carrera a menos de 4 km, aunque el keniano Lawrence Cherono se lanzó en su persecución para evitar que lograra una ventaja definitiva. Ambos entraron juntos en el último tramo del circuito, que en esta edición ha suprimido las molestas curvas que habían sido habituales en las últimas competiciones en Valencia.

Para sorpresa de los dos africanos, Philemon Kacheran alcanzó a los dos de cabeza y el increíble Geoffrey Kamworor asomó a solo cuatro segundos de los líderes a falta de dos kilómetros con una remontada inesperada.

Finalmente, cuando el trío de africanos llegó a la zona de recta de meta de la alfombra azul, Kacheran, liebre en la carrera del año 2020 y habitual compañero de entrenamiento de Eliud Kipchoge, no pudo aguantar el empujón final de Cherono (2h05:10). En segundo lugar entró Kinde Atanaw (2h05:16), tercero fue Kacheran (2h05:17) y cuarto el inesperado Kamworor (2h05:23) después de su día en Valencia.

El keniano de 33 años cumplió con su papel de favorito antes de la carrera pero tuvo que pelear ante los numerosos cambios. La victoria sirvió a Lawrence Cherono para quitarse el sabor del segundo puesto logrado el año pasado en la misma carrera (2h03:04), aunque entonces logró su plusmarca personal. Por otra parte, volvió a jugarse una carrera en la recta final, aunque esta vez no sucumbió como en la edición del año pasado en Valencia o la pelea por las medallas olímpicas en Tokio este verano.

Jegalat venció en solitario

Entre las mujeres, Nancy Jegalat (2:19:30) se impuso con claridad por delante de Etagegne Woldu (2:20:16), una debutante en competición en la distancia de maratón. Beyenu Degefa (2:23:04), compañera de entrenamientos de la ganadora, completó el podio. La mejor española fue Irene Pelayo (2h29:16), quien batió el récord nacional máster.

Durante la mayor parte de la carrera, Nacy Jegalat estuvo acompañada por Rahm Tusa, triple ganadora del maratón de Roma; Etagegne Woldu, bronce mundial sub-20 de campo a través y Beyenu Degefa, campeona del mundo sub-20 de 3.000 metros. Pero a falta de 5 kilómetros se despegó con aparente facilidad para entrar en solitario en la línea de meta. La ganadora batió en casi 17 minutos su plusmarca personal y demostró que Valencia sigue siendo un lugar para mejorar el cronómetro individual de los corredores de élite.

Técnicamente, no era el debut de Nancy Jelagat en la distancia, pero casi. Su referencia de 2 horas, 36 minutos y 22 segundos en el maratón de Treviso (Italia) se debe tomar como un simple test de su acercamiento a la prueba de los 42,195 metros. Era su único maratón hasta el momento, pero ya se sabía de su nivel porque en verano había terminado el medio maratón de Berlín (Alemania) con un prometedor tiempo de 1h05:21, donde únicamente fue superada por la espectacular Joyceline Jepkosgei.