Realizaron un amplio encuentro amistoso para equipos Mini y de la categoría Sub-12

Un concurrido encuentro amistoso se realizó en el gimnasio del Club Junín, con la organización de la Asociación de Vóleibol del Noroeste de Buenos Aires, contándose con la participación de equipos de nuestra ciudad y de la zona, en la divisional Sub-12 y en categoría Mini.

Concurrieron elencos de la institución anfitriona, de Sarmiento de Junín, Rivadavia de nuestra ciudad, Club Ciudad de Los Toldos y Rivadavia de Lincoln, en cuyo gimnasio de la vecina localidad se concretará la próxima fecha.

En Mini, los partidos se jugaron en el formato de 2 vs. 2, 3 vs. 3 y 4 vs. 4 con rotaciones por tiempo, prevaleciendo el juego por sobre todas las cosas, tras lo cual se premió a todos los participantes.

El local y Sarmiento definieron en sub-12

En Sub-12 se jugaron dos zonas participativas y luego de los distintos cotejos realizados, los conjuntos del Club Junín Rojo y del Club Sarmiento Blanco disputaron la final tras haber ganado sus respectivas zonas, imponiéndose el Club Junín por dos sets a cero.

En cuanto a la próxima fecha que tendrá su epicentro en el gimnasio de Rivadavia de Lincoln, será para equipos de las categorías Sub-13 y Sub-16.

Sarmiento de Junín, además, participará en la ciudad de Wheelwright -entre el domingo 21 y el lunes 22 (feriado nacional) - en el Abierto Nacional Femenino de la Zona Sur de la provincia de Santa Fe, con sus equipos de las categorias Sub-14 y Sub-18.