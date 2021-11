Una medalla plateada y varios resultados positivos para los juninenses en Mar del Plata

Los representantes juninenses continúan compitiendo en las finales de los Juegos Bonaerenses, en Mar del Plata, con resultados positivos.

Ayer, en la primera jornada, hubo varios resultados positivos, entre ellos, el más destacado, la medalla plateada lograda por Mía Ronca, en Marcha 2000 metros.

Además, hubo otros resultados en distintas disciplinas:

Pádel Sub 14 Femenino: ganaron

Ajedrez Sub 14 Masculino: Alejandro Zalazar, jugó sus partidas, pero aún no puntúa.

Ajedrez Universitario Masculino: Enzo Leto ganó sus dos partidas del día de hoy

Voley Sub 15 Femenino: ganó por 2 sets 0

Voley Sub 18 Femenino: cayó 2 sets a 0

Tenis de Mesa Sub 14 Femenino: perdió

Tenis de Mesa Sub 14 Masculino: ganó

Tenis de Mesa Sub 18 Masculino: ganó

Tenis de Mesa Sub 16 Masculino: perdió

Sóftbol Sub 14 Masculino: Ganó ante La Matanza

Sóftbol Sub 17 Masculino: Perdió frente a Berazategui.

Beach Voley Subo 16 Femenino: ganaron por 2 sets a 0.

Básquet 3x3 Sub 16 Masculino: perdió

Básquet 3x3 Sub 18 femenino: perdió

Básquet 3x3 Universitario Masculino: perdió

Básquet Sub 15 Masculino: Le ganaron a Zárate

Básquet Sub 15 Femenino: Perdió por 39 a 35 ante Escobar

Básquet Sub 17 Masculino: Vencieron a Zárate.

Acuatlón Sub 16 Masculino: salió 16° y terminó su participación

Tenis Sub 16 Femenino (dobles): pasaron a Semis

Tenis Sub 16 Masculino (dobles): Perdieron 4-0/ 4-0 y terminaron su participación

Fútbol 11 Femenino: Ganó 1 a 0 ante Florencio Varela

Atletismo:

_Marcha 2000mts Sub14: Mia Ronca (Medalla de Plata)

_2000mts llanos: Antonela Fernández (8va)

_ 150mts: Thiago Capriolli (6to)