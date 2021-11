Clínica deportiva por dos destacados profesores

Una jornada especial se llevó a cabo en las instalaciones del complejo "Santa Paula", recinto donde quienes allí entrenan, alumnos de la Escuela Municipal de Natación, recibieron los conocimientos y la experiencia de los profesores Rodolfo Sacco y Jorge García, de extensa trayectoria en este deporte, al cual llevaron bien alto a nivel nacional e internacional.

“Estamos orgullosos porque en dos años de pandemia en los que se cayeron un montón de deportistas, la natación de Junín está de pie”, afirmó Sacco, quien participó de la jornada junto a autoridades de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Deportes del Gobierno de Junín.

Destacaron los anfitriones el gran trabajo de los profesionales de la Escuela de Natación Municipal, quienes hicieron todo lo posible para que los chicos y chicas pudieran seguir entrenando durante la etapa más estricta de la cuarentena.

Consultada sobre esta iniciativa, la Dra. Agustina de Miguel, secretaria de Gobierno comunal y presente en el lugar, manifestó:

“Para nosotros fue un día de enorme alegría, porque tenemos la presencia de dos eminencias de la natación para nuestro país, que llevaron este deporte hasta lo máximo a nivel internacional. Tanto Rodolfo (Sacco) como Jorge (García) tienen una larga historia y experiencia deportiva con una trayectoria que así lo certifica, y para nosotros es un placer que puedan brindarles sus conocimientos a los alumnos de la Escuela Municipal de Natación”.

Agregó luego que “Agradecemos muchísimo la gestión que hizo el profesor Diego Cuadrado para que esto sea posible y esto es gracias también a la pasión por el deporte que tienen estas personas que tienen en claro que la natación es uno de los pilares fundamentales al momento del crecimiento de los chicos y chicas, que los acompaña a lo largo de sus vidas incluso en la etapa de la adultez mayor”, dijo de Miguel.

Seguidamente, la funcionaria municipal aseguró que “Este deporte es recomendado en su gran mayoría por los profesionales médicos, debido a los grandes beneficios que implica, porque es absolutamente completo y hace a la integridad física sin ningún tipo de dudas. Hablamos con Jorge y Rodolfo sobre todo lo que hay por hacer, esto solo es un inicio de un montón de cosas que tenemos por delante y nosotros tenemos que aprender de ellos que son los que realmente saben del tema”.

Cerrando conceptos, Agustina de Miguel expresó:

“Junín va a hacer todo su esfuerzo por medio de la actual gestión de gobierno para que podamos aprovechar toda la sabiduría de estos nadadores y su pasión, porque esto lo hacen de forma desinteresada. Hoy visitaron nuevamente nuestra ciudad para aportar su grano de arena en la formación y perfeccionamiento de nuestros chicos y chicas, y que mejor que hacerlo en el Complejo Santa Paula por el cual tanto luchamos durante la pandemia para que se pudiera abrir. Lo mantuvimos en condiciones para esto”, completó la funcionaria.

Destacaron la labor de los profesionales de la dirección de deportes

En tanto, Claudio Yópolo, director de Deportes señaló al respecto: “Para nosotros es una satisfacción enorme contar con la presencia de estas eminencias en materia de natación y también quiero destacar el gran trabajo de nuestros equipos de profesionales de la Dirección de Deporte, quienes trabajaron muchísimo durante la pandemia, en momentos donde no podían utilizar el complejo y tuvieron que hacer lo imposible para contener a todos los chicos y chicas”.

Luego, destacó que “Pudieron disfrutar de una jornada especial de entrenamiento y aprender de la experiencia y los conocimientos de estos grandísimos nadadores como Jorge García y Rodolfo Sacco. Esto, seguramente será el inicio de un largo trabajo que tendremos por delante, porque como funcionarios tenemos que saber aprender y seguir con este tipo de jornadas para el beneficio de los chicos y chicas de nuestra escuela”, aseguró Yópolo.

Rodolfo Sacco: "que el deporte crezca aún más en junín"

Uno de los experimentados nadadores que brindó sus conocimientos a los alumnos fue el profesor Rodolfo Sacco: “Nosotros nos sentimos prácticamente ciudadanos de Junín, ya que no es la primera vez que venimos a la ciudad y estamos orgullosos de colaborar con Diego Cuadrado y conversar con las autoridades del Municipio. Estoy muy feliz por todo lo que me comentaron y ojalá podamos seguir colaborando para que el deporte crezca aún más en Junín”.

Agregó que “Nuestra pretensión es que los niños y niñas se eduquen también mediante la práctica deportiva, ya que deporte y educación van de la mano y eso es lo más importante que puede haber. El deporte es algo que los va a marcar a fuego para su vida profesional, sabiendo lo que es el sacrificio, la disciplina y el sentido de pertenencia”, afirmó Sacco.

Luego, sostuvo: “Estamos orgullosos porque en dos años de pandemia en los que se cayeron un montón de deportistas, la natación de Junín está de pie gracias a Diego Cuadrado y las autoridades que representan al área de Deporte. La gente no toma dimensión sobre la importancia de que haya un equipo de pie, ganando carreras y creciendo permanentemente como lo hacen en esta Escuela de Natación”.

"Que el deporte y la educación vayan de la mano", dijo García

Sobre esta jornada, Jorge García, quien transmitió sus conocimientos a los chicos y chicas,dijo: “Lo que nos motiva a realizar este tipo de jornadas es la pasión que tenemos por la natación. Como bien dijo Rodolfo, la charla que tuvimos con la secretaria y las autoridades de Deporte me dejó una satisfacción enorme y nosotros bregamos para que el deporte y la educación vayan de la mano. Siempre decimos que los chicos y chicas tienen que aprender la destreza deportiva en la etapa evolutiva que va de los 7 a los 11 años, ya que lo que aprende ahí no lo olvida jamás”.

Completando conceptos, el experimentado entrenador manifestó:

“Nosotros venimos trabajando en esto desde hace tiempo, ya sea en nuestro rol de dirigente de la Federación de Natación, como analista de biomecánica. Seguimos bregando con Rodolfo por difundir aún más nuestra pasión por la natación. Me voy realmente feliz por esta jornada y por lo conversado con las autoridades del Gobierno de Junín, para continuar con esta profundización entre deporte y educación”, cerró Jorge García.