Un juninense disertará en la agenda deportiva del Gobierno de la Ciudad

Con motivo de la Semana #OrgulloBA, la Dirección General de Convivencia en la Diversidad, en conjunto con la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad y la organización Gays Apasionados por el Fútbol (GAPEF) darán comienzo al Torneo Regional LGBTIQ+, que se desarrollará entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre en tres sedes: CeNARD, Parque Sarmiento y Parque Olímpico.

En el marco de esta agenda, hoy tendrá lugar en el Polideportivo de Colegiales, a las 17.30, el Panel Deportes, Género y Diversidad, del que formará parte el juninense Rafael Crocinelli, ex jugador de Sarmiento de Junín, CN Sports y Everton de La Plata, licenciado en comunicación social y autor del libro "Cuerpos que (no) importan".

Además, también disertarán Valentina Kogan, ex arquera de la Selección Argentina de handball; Anna Scappini, atleta trans; Rafael Crocinelli y Nicolás Fernández, futbolista LGBTIQ+ arquero del club Universitario de Berisso. El encargado de moderar el panel es Juan Pablo Moriño, de GAPEF (Gays Apasionados Por El Fútbol), organización a cargo del Torneo Regional LGBTIQ+.