Se disputó una nueva fecha del Torneo Regional de Maxivóley

Con varios partidos, y con resultados que dieron cuenta de una marcada paridad, se disputó el pasado fin de semana una nueva fecha del Torneo Regional de Maxivóley, organizado en conjunto por los clubes Sarmiento y Club Junín.

El certamen reúne a once equipos, tanto de Junín como la Región, y se disputará hasta diciembre próximo inclusive.

Los resultados fueron los siguientes:

Fecha 6:

Club Junín Tati a Rojas 25/20 19/25 15/12

Club Junín 1° a Dep. Baigorrita 23/25 25/17 15/9

Sarmiento Moncho a Alberti 25/23 25/20

Rivadaiva (L) a Sarmiento Fede 25/15 25/16

Los Toldos a Club Junín Belén 25/19 25/13



Fecha 7:

9 de Julio a Club Junín Tati 29/27 16/25 17/15

Rivadavia (L) a Los Toldos 10/25 25/21 15/11

Club Junín 1° a Rojas 25/19 25/09

Club Junín Belén a Alberti 25/21 25/11

Dep. Baigorrita 25/18 25/18

Próxima fecha:

Club Junín Tati vs Sarmiento Moncho

Dep. Baigorrita vs Rojas

Club Junín 1° vs 9 de Julio

Los Toldos vs Sarmiento Fede.