Buena cosecha de puntos para los equipos del Club Atlético Rivadavia de Junín

Se disputó la cuarta fecha de la zona Norte del campeonato "Clausura 2021" de la Asociación Juninense de Balonmano (Ajubal) siendo locales los equipos del Club Atlético Rivadavia de Junín, que dirige el profesor Gustavo Hernández.

Se jugaron encuentros de las ramas masculina y femenina y los resultados generales registrados fueron los siguientes:

-Primera división masculina: Rivadavia de Junín 24 vs. Club Ciudad de 9 de Julio 10; El Fortín de Colón 23 vs. Club Ciudad de 9 de Julio 4; y atractivo empate 21 a 21 entre Rivadavia de nuestra ciudad y El Fortín de la vecina ciudad bonaerense de Colón.

-Primera división femenina: Club Atlético Rivadavia de Junín 21 vs. Club Ciudad de 9 de Julio 10; Club Atlético Mariano Moreno de Junín 8 vs. Club Ciudad de 9 de Julio 8; y Rivadavia de Junín 16 vs. Mariano Moreno de Junín 1.



Elenco masculino que representa al Club El Fortín de la ciudad de Colón.