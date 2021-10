Continúa disputándose el campeonato de pelota paleta en el trinquete "Luis 'Cacho' Muscariello"

El campeonato de pelota paleta "100 años del Club Junín" sigue su marcha en el trinquete "Luis 'Cacho' Muscariello". El certamen se organiza en el marco de las actividades por el centenario de la institución, en distintas categorías de juego.

Esta semana, se diputaron varios partidos, mientras que, para la entrante, está programado el inicio de los cuartos de final. La competencia pone en juego la Copa Ciudad de Junín.

Resultados de la semana:

Lunes 18/10/21

20:00- S. Pernigotti- R. Maldonado vs J. Cristini- S. Quatrini- 3era-Zona 2

1er Set (9)-(12)-2do Set (12)-(11)-3er Set (10)-(9)

20:30-F. Casares-A. Kritocer Vs F. Silvetti-R. Quevedo-3era-Zona 3

1er Set-(12)-(6)-2do Set (12-(10)

21:00-J. Meres-L. Piñeyro Vs K. Padovan-J. Aispurua -2da- Zona 3

1er Set-(8)-(12)-2do Set (12)-(5)-3er Set (10) – (2)

Martes 19/10/21

20:00 - J. Elicetche- S. Elicetche Vs L. Brugnoni-A. Lopez-2da-Zona 3

1er Set-(9)-(12)-2do Set (12)-(8)-3er Set (10)-(5)

20:30-C. Ciotta-P. Prandi Vs A. Andurel-P. Gutierrez – 2da-Zona 2

1er Set-(12)-(10)-2do Set (12)-(11)



Miércoles 20/10/21

20:00-Avena-Priori Vs Ausejo-Piñeyro-3era Zona 2

1er Set (12)-(7)-2do Set (12)-(8)

20:30-F. Silvetti- R. Quevedo Vs Lopez-Duretti

1er Set (12)-(9)-2do Set (12)-(5)

Jueves 21/10/21

20:00- J. Pichetti- P. Del Rosso Vs A. Cristini-P. Lucci

1er Set (12)-(9)-2do Set (8)-(12)-3er Set (10)-(9).