Petrecca: "Como Gobierno, vamos a continuar acompañando"

El intendente municipal, Pablo Alexis Petrecca, participó de la inauguración de las remodelaciones del Coliseo del Boulevard, que tuvieron lugar antes del inicio del partido. Al hacer uso de la palabra, el primer mandatario municipal manifestó: “Siempre estamos cerca de los clubes, porque sabemos el trabajo que hacen, la pasión que le ponen y la inversión que realizan para que las instalaciones estén en condiciones. El deporte es una pasión y sabemos lo que el básquet significa para Junín. Conocemos el esfuerzo que viene haciendo la comisión del club Ciclista, hemos tenido varias reuniones y me contaron de sus proyectos".

"Como Gobierno, vamos a continuar acompañando, porque el básquet y Ciclista nos representan y tenemos la oportunidad de poder ver otra vez la cancha con público. Ellos han sido uno de los primeros que se arriesgaron a volver con la pandemia y hemos realizado un par de burbujas en Junín como sede y todo salió bien. La alegría es doble porque hablamos de Ciclista, de básquet y de poder reencontrarnos nuevamente con el público, que escuchamos de fondo, y, como dice su bandera, 'la hinchada que nunca abandona'".

"Quiero felicitarlos por el trabajo que hicieron en el estadio, con el piso flotante, las nuevas luces Led y toda la mejora integral del club. Es un orgullo para nosotros y este es el camino que hemos propuesto desde la gestión: el de trabajar codo a codo con las instituciones, porque cumplen un rol fundamental desde lo social", dijo Petrecca.

Por su parte, Miguel Had, presidente de Ciclista, expresó: “Venimos trabajando desde hace rato con Pablo (Petrecca) y nunca me canso de decir las cosas y de agradecerle, porque siempre nos atendió y hemos conseguido su apoyo en los momentos difíciles del club. Esas cosas no se olvidan y por eso lo agradecemos".

"El Gobierno de Junín siempre está atento a nuestras necesidades y las veces que fuimos a golpear las puertas siempre tuvimos respuestas. Esto es para que disfruten los socios y la ciudad de Junín. También tenemos chances de que una burbuja se juegue en la ciudad porque la anterior salió muy bien y hubo una gran atención de los hoteles, restaurantes y de todos. Las puertas del club siempre estarán abiertas para el Municipio, porque su apoyo es muy importante y nosotros se lo queremos retribuir de alguna manera. Esto es un trabajo recíproco que hacemos con el Municipio", finalizó.

También, habló el vicepresidente de la CABB, el juninense Miguel Angel Chami, quien instó a “seguir adelante con las obras, que son las que perduran en el tiempo y engrandecen a los clubes”, al tiempo que felicitó al “club Ciclista Juninense por el constante progreso institucional y como entidad señera del básquetbol de nuestra ciudad”.