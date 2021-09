Empezó el certamen "Clausura 2021" de handball para damas y caballeros

Como anticipó Democracia se llevó adelante una importante jornada para el deporte de nuestra ciudad, con el inicio del torneo "Clausura 2021" que organiza la Asociación Juninense de Balonmano para damas y caballeros, trascendente evento para el handball local, y también regional.

La actividad se realizó en el gimnasio del Complejo Deportivo Municipal General San Martín, donde se disputaron varios encuentros y, además, se realizó la ceremonia inaugural de este certamen, que fiscaliza la Ajubal, con la coordinación del profesor Gustavo Hernández.

En esta primera fecha, se jugaron partidos que marcarán el cruce de equipos que componen las dos zonas (Norte y Sur) y cada enfrentamiento pondrá en juego un punto, que los equipos ganadores se llevarán para iniciar la competencia en sus respectivas zonas.

A partir de la segunda jornada, comenzará la competencia por grupo, hasta la quinta fecha, donde los resultados obtenidos clasificarán a las semifinales a dos equipos de cada zona.

Finalmente, en la sexta y última fecha se enfrentarán el primero de la zona Norte ante el segundo del grupo Sur y el segundo de la Norte con el primero de la Sur, tanto en damas como en caballeros y de esos cruces, saldrán los finalistas de cada divisional.

Además de los equipos juninenses de Rivadavia de Junín (en damas y en varones) y de Mariano Moreno (femenino), confrontaron aquí elencos de Pehuajó, Colón, Trenque Lauquen, Carlos Casares y 9 de Julio.

Claudio yópolo: "Acompañamos este camino"

A propósito de este evento, Claudio Fabián Yópolo, director de Deportes del Municipio manifestó:

“Fue una jornada muy importante para Gustavo (Hernández) y toda la gente de la Asociación de Handball y nosotros, como Gobierno de Junín, lo acompañamos en este camino desde hace ya unos dos años. Mariano Spadano fue muy importante para los trámites necesarios en cuanto a la papelería y la habilitación como asociación, por lo que nos pone muy contentos el trabajo en equipo”.

Agregó que “nos pone felices que hayan debutado con este torneo del que participó gente de toda la Región, en un ambiente competitivo muy importante y como funcionarios queríamos estar presentes para felicitarlos por la organización”, añadió el funcionario.

Finalmente, Yópolo indicó que “desde el área de Deporte nos llena de satisfacción el hecho de tener a un montón de chicas haciendo deporte, ya que cumple un rol fundamental en el desarrollo de las personas y los vínculos sociales”, completó el titular del área de Deportes de la comuna.

Lo aseguró hernández: "Cumplimos este sueño"

En tanto, Gustavo Hernández, presidente de la Asociación Juninense de Balonmano, expresó: “Estamos realmente muy contentos porque cumplimos este sueño después de tanto tiempo de trabajo, yo soy simplemente la cara visible de todo esto, pero atrás hay un grupo humano excepcional con mucha gente dispuesta a trabajar en equipo. Queremos agradecer al Municipio, tanto a Claudio (Yópolo) como a Mariano (Spadano) porque desde un primer momento nos ayudaron en todo”.

Luego, el profesor señaló que “esto parecería la conclusión de algo, pero en verdad recién es el inicio de algo mucho más importante para nosotros. Hubo que hacer todo un trabajo para llegar a esta primera fecha del torneo clausura y ya tenemos segunda fecha en Colón, Trenque Lauquen; jugamos en dos zonas porque las distancias son grandes, pero estamos felices”, aseguró Hernández.

Además, Gustavo detalló que “en esta primera presentación hicimos bajar a todas las delegaciones de la zona Sur y Norte, por lo que contamos con tres equipos entre masculino y femenino representados en el Club Ferro de Trenque Lauquen, el CEF N° 11 de Carlos Casares, el Club Ciudad de 9 de Julio, obviamente Junín con los dos clubes representativos que son Moreno y Rivadavia, el Club Fortín de Colón y dos equipos más de Pehuajó”, completó.



Para Spadano, "es algo fantástico"

A su vez, Mariano Spadano, director de Relaciones Institucionales dijo: “Es algo fantástico lo que vivenciamos, un montón de chicos y chicas de varios clubes participando y muchos conociendo por primera vez a Junín, por lo que queremos agradecer el gran trabajo que hacen Gustavo y toda su gente en la asociación”. Luego, afirmó que “hoy el handball tiene su espacio en Junín para la práctica deportiva y estamos más que contentos por eso”.

Finalmente, Spadano también comentó: “Desde nuestra dirección fuimos un poco parte del nacimiento de esta asociación, junto con Leandro Salvucci que es el encargado de los trámites de personería jurídica en el registro de entidades de bien público. Se trata de toda la parte más engorrosa para los clubes, pero ellos saben que tienen un Municipio que los acompaña y no es una traba, sino por el contrario una ayuda permanente”, cerró el funcionario.

Resultados de la fecha inicial

Además de la ceremonia inaugural, que contó con la participación de autoridades de la Ajubal, los funcionarios municipales, dirigentes de los clubes participantes e invitados, se diputaron estos partidos:

El Fortín de Colón 21 vs. El Fortín de Pehuajó 21, en caballeros.

Ferro Carril Oeste de Trenque Lauquen 30 vs. Mariano Moreno de Junín 1, en damas.

Centro Educación Física N° 11 Carlos Casares 30 vs. Ciudad de 9 de Julio 28, en damas.

El Fortín de Colón 30 vs. Club Calaveras de Pehuajó 5, en damas.

Ferro Carril Oeste de Trenque Lauquen 34 vs. Club Ciudad de 9 de Julio 5, en caballeros.

Ferro Carril Oeste de Trenque Lauquen 21 vs. Rivadavia de Junín 11, en damas.

Rivadavia de Junín 36 vs. Centro Educación Física N° 11 de Carlos Casares 11, en varones.

Segunda fecha en dos jornadas

La segunda fecha, en sus dos zonas, se disputará los días domingo 3 y domingo 10 de octubre próximos, con este detalle de partidos previstos:

Zona Norte, el domingo 3/10 en el Complejo Municipal de Colón, con la organización de la dirigencia del Club Atlético El Fortín colonense:

A las 9: El Fortín de Colón vs. Club Ciudad de 9 de Julio, en damas.

A las 10.30, Rivadavia de Junín vs. Club Ciudad de 9 de Julio, caballeros.

A las 12, Club Ciudad de 9 de Julio vs. Rivadavia de Junín, en damas.

A las 13.30, El Fortín de Colón vs. Club Ciudad de 9 de Julio, en varones.

A partir de las 15, El Fortín de Colón ante Rivadavia de Junín, en damas.

Libre quedará el elenco femenino del Club Atlético Mariano Moreno.

Zona Sur, domingo 10 de octubre en el gimnasio del Club Atlético Ferro Carril Oeste de Trenque Lauquen (calle Presidente Juan Domingo Perón 1255), con la organización de la dirigencia de dicha entidad:

A las 9, Ferro Carril Oeste de Trenque Lauquen vs. Calaveras de Pehuajó, en damas.

10.30: El Fortín de Pehuajó vs. Centro Educación Física N° 11 de Carlos Casares, en varones.

A las 12: Ferro Carril Oeste de Trenque Lauquen vs. CEF N° 11 de Carlos Casares, en damas.

A las 13.30: Ferro Carril Oeste de Trenque Lauquen vs. El Fortín de Pehuajó, en caballeros.

15: Club Calaveras de Pehuajó vs. Centro Educación Física N°11 de Carlos Casares, damas.

A las 16: Ferro Carril Oeste de Trenque Lauquen vs. CEF N° 11 de Carlos Casares, en varones.