Otra buena cosecha para Los Miuras cerrando la primera rueda del torneo

Por la última fecha de la primera rueda del campeonato de la AHO, Los Miuras visitaron este sábado a Social de Chacabuco.

Las chicas de Chacabuco no presentaron categoría sub 19 y las más chiquitas (novena y octava división) jugaron un par de partidos amistosos.

Resultados

Sub 14

Social 0 -Los Miuras 5

Goles: Catalina Parapuño, Victoria Suárez, Valentía Prieto x 2 y Malena Quiroga.

Sub 16

Social 0 - Los Miuras 2

Goles: Juana Mugávero y Julieta Fernández

Primera

Social 1 - Los Miuras 6

Goles: Lara Sousa, Francina Cataraín x 2, Macarena Besana, Delfina Parma y Francina Salvatierra.

Programa

Sexta fecha

Argentino vs Sports

Racing vs Los Miuras

Social vs Porteño

Séptima fecha

Social vs Argentino

Porteño vs Racing

Los Miuras vs Sports

Octava fecha

Argentino vs Los Miuras

Sports vs Porteño

Racing vs Social

Novena fecha

Racing vs Argentino

Social vs Sports

Porteño vs Los Miuras

Décima fecha

Argentino vs Porteño

Los Miuras vs Social

Sports vs Racing.