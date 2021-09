Se da comienzo en nuestra ciudad al campeonato Clausura 2021 de handball para damas y caballeros

Jornada importante para el deporte de nuestra ciudad, con el inicio de hoy domingo del torneo "Clausura 2021" que organiza la Asociación Juninense de Balonmano para damas y caballeros, en un trascendente hecho para el handball local y regional.

La actividad comenzará a las 9 de la mañana, en el gimnasio del Complejo Deportivo Municipal General San Martín", donde se disputarán siete encuentros y, además, se realizará la ceremonia inaugural del certamen, que fiscaliza la Ajubal, con la coordinación del profesor Gustavo Hernández.

En esta primera fecha, se realizarán partidos que marcarán el cruce de equipos que componen las dos zonas (Norte y Sur) y cada enfrentamiento pondrá en juego un punto, que los equipos ganadores se llevarán para iniciar la competencia en sus respectivas zonas.

A partir de la segunda jornada, comenzará la competencia por grupo, hasta la quinta fecha, donde los resultados obtenidos clasificarán a las semifinales a dos equipos de cada zona.

Finalmente, en la sexta y última fecha se enfrentarán el primero de la zona Norte ante el segundo del grupo Sur y el segundo de la Norte con el primero de la Sur, tanto en damas como en caballeros y de esos cruces, saldrán los finalistas de cada divisional.

Además de los equipos juninenses de Rivadavia de Junín (en damas y en varones) y de Mariano Moreno (femenino), confrontarán elencos de Pehuajó, Colón, Trenque Lauquen, Carlos Casares y 9 de Julio.

Últimos amistosos

Preparándose para el inicio de la competencia oficial, se jugaron encuentros amistosos en el gimnasio del Club Ciudad de 9 de Julio y allí, los locales que dirige el entrenador Gastón Guerrero, confrontaron con conjuntos de varones y de damas de Carlos Casares y de Rivadavia de Junín, dirigidos por el profesor Gustavo Daniel Hernández.

Los resultados de los elencos rivadavienses, fueron estos:

CEF N° 11 de Carlos Casares ("Guerreras") 21 vs. Rivadavia de Junín ("Las Águilas") 9.

Rivadavia de Junín ("Los Cóndores") 18 vs CEF 11 de Carlos Casares 14.

Rivadavia de Junín ("Las Águilas) 17 vs. Club Ciudad de 9 de Julio 16.

Club Ciudad de 9 de Julio 21 vs Rivadavia de Junín ("Los Cóndores") 12.

La fecha inicial

La fecha inaugural a jugarse hoy, tiene esta programación prevista:

A las 9, El Fortín de Colón vs. El Fortín de Pehuajó, en caballeros.

10.30, Ferro Carril Oeste de Trenque Lauquen vs. Mariano Moreno de Junín, en damas.

A las 12, Centro de Educación Física n° 11 de Trenque Lauquen vs. Ciudad de 9 de Julio (damas).

Desde las 13.30: ceremonia inaugural, con la participación de autoridades de la Ajubal, de la dirección de Deportes del Municipio, de dirigentes de los clubes participantes e invitados.

14.30, El Fortín de Colón ante Club Calaveras de Pehuajó, en damas.

A las 16, Club Ciudad de 9 de Julio vs. Ferro Carril Oeste de Trenque Lauquen, en caballeros.

Desde las 17.30, Ferro Carril Oeste de Trenque Lauquen vs. Rivadavia de Junín, en damas.

A las 19, Rivadavia de Junín vs. Centro de Educación Física N° 11 de Carlos Casares, en varones.