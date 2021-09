Los Pumas juegan ante los poderosos All Blacks

El seleccionado de rugby de la Argentina, Los Pumas, renovará su formación para medirse el domingo con los poderosos All Blacks, de Nueva Zelanda, en un partido válido por la tercera fecha del Rugby Championhip, que tendrá como escenario la ciudad australiana de Perth.



El encuentro se jugará mañana domingo a las 4.05 (hora de la Argentina) en el Club Super Stadium, en la ciudad ubicada en el estadio de Queensland, será arbitrado por el australiano Nic Berry y televisado por la señal ESPN.



El Rugby Championship tendrá a partir de las 7.05 otro partido en el mismo escenario debido a las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus en Australia, el que animarán el seleccionado local y de Sudáfrica.



Las posiciones del certamen las encabeza Nueva Zelanda con 15 puntos, seguido por Sudáfrica 14, mientras que Australia y la Argentina no tienen unidades.

En la reanudación del Championship, el entrenador Mario Ledesma no contará con la participación del santiagueño Facundo Isa (esguince en la rodilla derecha), del primera línea Nahuel Tetaz Chaparro, quien como tenía arreglado con el staff técnico, viajó a Italia para sumarse a Benetton, tras las dos derrotas frente a Sudáfrica.

El equipo designado por Ledesma presentará las siguientes modificaciones entre los tres cuartos: regresa el tucumano Nicolás Sánchez por Domingo Miotti, el centro Matías Moroni por Santiago Chocabares, el wing Bautista Delguy por Ignacio Mendy y Santiago Cordero, quien jugará su primer partido en el Championship, suplirá a Santiago Carreras.

Por su parte, entre los fowards, Marcos Kermer estará en la tercera línea por Tomás Lavanini, en tanto la segunda línea la componen Guido Petti-estaba jugando de tercera línea- junto a Matías Alemanno.



El pilar debutante Facundo Gigena ingresará por Nahuel Tetaz Chaparro y Santiago Medrano por Francisco Gómez Kodela.

Los suplentes serán Facundo Bosch, Carlos Muzzio, Enrique Pieretto, Tomás Lavanini, Juan González, Gonzalo García (podría debutar con la casaca argentina), Santiago Chocobares y Emiliano Boffelli.



Los Pumas en sus dos presentaciones en el certamen perdieron (32-12 y 29-10) ante los Sprinbocks sudafricanos, vigentes campeones del mundo, en la ciudad de Port Elizabeth, marcando un único try obtenido por el tercera línea Pablo Matera. Cumplieron decepcionantes labores en sus dos presentaciones frente a un rival que fue protagonista absoluto, que lo sometió en todos los aspectos del juego, tanto en las formaciones fijas y móviles, y como aspectos negativos sobresalieron la indisciplina y la flaqueza ofensiva.

Igualmente, aún está fresco el histórico triunfo de Los Pumas sobre All Blacks por 25 a 15 en octubre de 2020, en el torneo Tres Naciones, y Ledesma sueña con repetirlo, destacándose que los All Blacks derrotaron a los Wallabies 57-22 y 38-21, estándo en gran nivel.



La novedad en el equipo de Nueva Zelanda será la presentación del fullback Jordie Barret, que fuera expulsado la semana anterior, al haber sido desestimada la tarjeta roja por las autoridades de la Sanzaar, ente que organiza el Rugby Championship.

Además, el coach Ian Foster dispuso otros cambios respecto al partido anterior.



Ingresarán en la primera línea Karl Tu'inukuafe y Asfo -Aumua por George Bower y Codie Taylor, respectivamente, mientras que en la tercera línea Luke Jacobson reemplazará al capitán Ardie Savea.

Entre los tres cuartos, el medio apertura TJ Perenara lo hará por Brad Weber, e ingresarán los wines George Bridge y Sevu Reecce en lugar de Will Jordan y Rieko Ioane.