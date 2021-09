Diego Flores entabló contra el español Manuel Pérez Candelario y cayó con el alemán Matthías Bluebaum

El gran maestro juninense Diego Flores (con un ELO de 2578 puntos) entabló conduciendo piezas negras la partida que el equipo de la Argentina disputó contra su par de España, Manuel Pérez Candelario (ELO de 2517), por la quinta ronda del grupo "C" de la división Superior de la Olimpíada en línea del juego ciencia.

Posteriormente, nuestro trebejista cayó ante el gran maestro alemán Matthías Bluebaum, recordándose que el conjunto albiceleste, uno de los quince representativos que llegó desde la segunda categoría, derrotó inicialmente a Paraguay (por 4,5 a 1,5 puntos) y luego superó aIsrael (3,5 a 2,5), mientras que por la tercera ronda igualó con el fuerte team de Letonia, 3 a 3, en la primera jornada de enfrentamientos on-line.

Segunda día de competencias

Luego, en el segundo día de competencias, nuestro representativo confrontó inicialmente ante Italia. El equipo nacional integrado por el gran maestro juninense Diego Flores, Federico Pérez Ponsa, Fernando Peralta, Rubén Felgaer, Tomás Kapitanchuk y Lucas Coro en caballeros, más las damas Carolina Luján, María Florencia Fernández, Candela Guecamburu, Guadalupe Besso, Anapaola Borda Rodas y Valeria Bank, perdió 2 ½ a 3 ½ ante los itálicos.

Los tableros de cada seleccionado se van alternando en cada enfrentamiento, jugando por team tres varones y tres damas y ante Italia, sin que jugara Flores, estos fueron los resultados cosechados por la Argentina, team que dirige Sergio Slipak: Federico Pérez Ponsa ½ vs. Daniele Vocaturo ½; Rubén Felgaer 0 vs. Luca Moroni Jr. 1; Carolina Luján 0 vs. Marina Brunello 1; Anapaola Borda Rodas ½ vs. Daniela Moliveanu - ½; Tomás Kapitanchuk ½ vs. Francesco Sonis ½ y Candela Francisco Guecamburu 1 vs. Ángela Flavia Grimaldi 1.

Ante España, además de las tablas en el tablero 1 entre Diego Flores y Manuel Pérez Candelario, así terminaron las restantes partidasen el éxito español por 4 a2: Iván Salgado López (E) 0 vs. Federico Pérez Ponsa (A) 1; Sabrina Vega Gutiérrez 1 vs. Carolina Luján 0; Ana Matnadze 1 vs. Anapaola Borda Rodas 0; Lance Henderson de La Fuente 1 vs. Tomás Kapitanchuk 0; y María Eizaguirre Flores (E) ½ vs. Candela Francisco Guecamburu (A) ½.

Cerrando la segunda jornada, con piezas negras los tablero de Rusia -el gran candidato-superaron claramente a la Argentina 6 a 0.

Los rusos Danil Dubov, Vladislav Artemiev, Aleksandra Goryachkina, Alexandra Kosteniuk, Alexandra Kosteniuk, Andrey Esipenko y Polina Shuvalova vencieron respectivamente a los argentinos Federico Pérez Ponsa, Fernando Peralta, María Florencia Fernández, Guadalupe Besso, Lucas Coro y Candela Francisco Guecamburu.

Traspiés con Ucrania y Alemania y victoria ante República Checa

En el tercer día de partidas online, Ucrania condujo piezas blancas ante Argentina y le ganó 4 ½ a 1 ½ a nuestro representativo.

Kirill Shevchenko superó a Pérez Ponsa; Fernando Peralta entabló con Vladimir Onischuk, Nataliya Buksa dio cuenta de nuestra compatriota Carolina Luján, Natalia Zhukova y Anapola Borda Rodas entablaron, Platón Galperín doblegó al argentino Tomás Kapitanchuk y empataron la ucraniana María Berdnyk y la argentina Candela Francisco Guecamburu.

Seguidamente, Argentina condujo piezas blancas y perdió 5 ½ a ½ ante Alemania.

Diego Flores cayó ante Matthías Bluebaum; Federico Pérez Ponsa con Alexander Donchenko, Carolina Luján frente a Sarah Papp; Lucas Coro contra Vincet Keymer y Candela Francisco Guecamburu con Annmarie Muetsch, en tanto que el único empate se registró entre la argentina Anapaola Borda Rodas y Josefine Heinemann.

El equipo de Argentina se recuperó en la novena ronda, superando claramente a República Checa, por 5 a 1.

Tomás Kapitanchuk perdió con Jakub Kusa, mientras que ganaron los argentinos Fernando Peralta (ante Marek Mica); Rubén Felgaer (contra Richard Stalmach), Carolina Luján (a Anna Lhotska), María Florencia Fernández (ante Sofie Pribylova) y Candela Francisco Guecamburu a Adela Trasakova.