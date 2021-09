Aportaron elementos deportivos para el Club Atlético Villa Belgrano de Junín

El intendente de Junín, Pablo Alexis Petrecca, el senador provincial Juan Carlos Fiorini y funcionarios del área de Deporte encabezados por Claudio Yópolo (presidente además de la Liga Deportiva del Oeste) se hicieron presentes en las instalaciones del Club Atlético Villa Belgrano, para dialogar allí con los directivos, profesores y jóvenes que entrenan en la entidad, tanto en el fútbol masculino como el femenino.



Luego de la charla, Petrecca y sus acompañantes entregaron botines y zapatillas para los futbolistas de la entidad villabelgranense, en una muestra más de acompañamiento y en el marco de una política de Estado que el Municipio implementa desde el primer día de la actual gestión.

Al respecto, Diego Yácullo, presidente del Club Villa Belgrano, manifestó: “Quiero agradecer al Intendente y a todo su equipo por la visita, es muy importante que el Municipio esté cerca de los clubes en general y esta gestión siempre estuvo presente. Nosotros tenemos aproximadamente 500 jóvenes entre chicos y chicas que entrenan en las distintas categorías y con distintas actividades, por lo que este tipo de apoyo nos viene muy bien”.



Agregó luego que “en esta oportunidad fueron zapatillas y botines, pero en su momento también nos dieron pelotas y demás elementos que son de uso diario que para los clubes son fundamentales y tienen un costo muy importante”, agradeciendo por ello “al Municipio, por el esfuerzo que hacen y nos pone realmente muy contentos”.



Desde el predio deportivo de avenida Libertad y calle Robbio, Yácullo sostuvo: “Tenemos un acompañamiento permanente en distintos aspectos en el club, con maquinarias que nos ayudaron con el anexo y el mantenimiento del terreno, como así también asesoramiento en distintas cuestiones. Es algo invaluable y nos vienen acompañando en el crecimiento del club desde que comencé mi gestión hace cinco años y siempre estuvieron presentes”, completó.

Petrecca: "Siempre me encuentro con algo nuevo"

En tanto, Petrecca expresó: “Esta es una política pública en materia educativa y deportiva que ha venido para quedarse aquí en Junín. Me da mucha satisfacción ver el crecimiento de los clubes, en particular aquí en Villa Belgrano es algo tremendo y cada vez que vengo a recorrer esta institución, siempre me encuentro con algo nuevo”.



Amplió conceptos diciendo que “Diego (Yácullo) y su equipo mantienen una visión de largo plazo y siempre están haciendo para un destinatario específico, que en este caso son los chicos y chicas. Que 500 chicos estén contenidos en esta institución es algo realmente muy valioso, siempre hablamos de la importancia de que estén dentro del aula y también los clubes de barrio son clave para inculcarles valores fundamentales para la vida”, agregó.



En esta línea, el jefe comunal manifestó: “Los chicos y las chicas en el club aprenden un montón de valores, son una extensión de la escuela en donde se hacen de amigos, forjan el compañerismo, la importancia de compartir, el esfuerzo diario y el mérito para volver a intentar luego de que las cosas no salgan como uno quiere, como así también el trabajo en equipo. Los profesores son una pieza clave en cada club para la contención social de los chicos, lo que garantiza una sociedad con un mayor futuro y, en este sentido, todas las instituciones deportivas hacen un trabajo impecable”, destacó Petrecca.



Luego de manifestar que “como Estado municipal, estamos acompañando a los clubes desde el primer día con muchas acciones, como este apoyo mensual que hace para que puedan solventar ciertos gastos corrientes y, como bien dijo Diego, también estamos en contacto para otorgarles un terreno para que puedan crecer con nuestras máquinas y materiales de construcción”, finalmente el Intendente aseguró: “Esto no es un gasto, sino una inversión que hace la comunidad de Junín destinada a las instituciones deportivas y constituye una semilla muy importante, porque de esta manera vamos a contar con chicos con mejor educación y mayores valores, con mayor esperanza desde lo deportivo y social para los juninenses. Por lo tanto, seguiremos por este camino porque esta política quedará para siempre y ya se ven los resultados de tanto esfuerzo”, cerró Petrecca.