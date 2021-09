Sarmiento participó de un encuentro de minivóley con el Club Ciudad de Los Toldos

El Club Atlético Sarmiento (CAS) participó el pasado fin de semana de un encuentro de minivóley con el Club Ciudad de Los Toldos, con la presencia de más de 100 chicos, de 5 a 11 años.

La jornada se llevó a cabo en el Balneario Municipal de Los Toldos y se disputaron partidos bajo las modalidades 1 vs 1, 2 vs 2, 3 vs 3 y 4 vs 4.

La propuesta incluyó también otras actividades recreativas, además del vóley, como tirolesa, juegos de equilibrio y salto, entre otros.