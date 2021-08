Otra buena cosecha de Los Miuras en la tercera fecha del campeonato

Por la tercera fecha del campeonato de la AHO, Los Miuras recibieron este sábado la visita de Argentino de Rojas.

Argentino no presentó categoría sub 19 y la octava división jugaron un par de partidos amistosos.

Resultados

Sub 14

Los Miuras 3 vs Argentino de Rojas 0

Goles: Milagros Cavalleri, Ma-lena Castro y Victoria Suarez

Sub 16:

Los Miuras 4 vs Argentino de Rojas 1

Goles: Juana Mugávero, Bianca Lacazette 2 y Delfína Videla.

Primera:

Los Miuras 1 vs Argentino de Rojas 0

Goles: Macarena Besana

Fixture

Cuarta fecha 04-09

10 Argentino vs Racing

10 Sports vs Social

10 Los Miuras vs Porteño



Quinta fecha

10 Porteño vs Argentino

10 Social vs Los Miuras

10 Racing vs Sports.