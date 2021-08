La municipalidad brinda su apoyo a Junín Moto Club y al Club Atlético Villa Belgrano

Autoridades del Junín Moto Club destacaron el permanente acompañamiento del Municipio con la institución, que avanza en las tareas de construcción de su pista y mejoras en el predio deportivo.

"Sin la ayuda del Municipio esto sería imposible", aseguró el presidente de la institución, Ricardo Rossetti, quien recibió en el lugar al intendente de Junín, Pablo Alexis Petrecca, de visita en el recinto para dialogar con los miembros de la comisión directiva y ver los avances que, con el acompañamiento del Municipio, están logrando en sus instalaciones.



"Cada deporte tiene su necesidad y allí estamos con el Estado para poder acompañarlos”, dijo Petrecca, quien asistió al lugar acompañado por el senador Juan Carlos Fiorini y el director de Deportes, Claudio Fabián Yópolo.

Luego de la recorrida, el presidente del Junín Moto Club, Ricardo Rossetti, expresó: “Estamos muy contentos con la visita del intendente Petrecca y de Juan Fiorini, con quienes tuvimos la oportunidad de charlar una vez más y contarles el proyecto que comenzó hace un tiempo. Será un espacio nuevo en Junín de atracción al karting y al motociclismo de óvalo. Todo lleva un tiempo y no me canso de repetirlo: gracias al Municipio por la ayuda constante, con muchos trabajos que no se ven”.







Seguidamente, Rossetti aseguró que: “Acá se movieron muchísimos camiones trayendo tierra, lo cual tiene un costo muy importante, y se pudo hacer gracias al Municipio. Esto es así y lo agradecemos siempre. Y hoy nos dan una mano con el tema del alambrado, que es tan necesario para nosotros", dijo Ricardo.

Por su parte, Petrecca manifestó: “Seguimos generando oportunidades para los deportistas locales ya que con esta pista habrá una atracción desde lo turístico y permitirá que venga mucha gente. Me contaba Ricardo que en cada competencia hay unos 300 participantes y esto servirá para mover la economía de la Ciudad. Felicitar a la comisión por la persistencia y el trabajo en este lugar”.

Además, el jefe comunal agregó: “Son obras muy importantes y Ricardo lo hacía gráfico con las 9000 camionadas de tierra que se movieron, ya que estaban en un bajo y había que levantar el terreno. Y había que hacerlo bien para que en la primera carrera no se rompa o inunde. Además, hay tuberías, nivelación y muchas horas de trabajo. Desde el Municipio estamos siempre acompañando y estamos todos ansiosos de que a fin de año se pueda competir”.



Para completar, Petrecca manifestó que: “Estamos siempre junto a las instituciones ya que todas tienen diferentes realidades y todas necesitan del acompañamiento del Estado municipal. Para nosotros es una política de Estado y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Estamos con todos los deportes y ayer entregamos becas a diversos deportes como billar, karate y varias disciplinas más. Buscamos el crecimiento de cada deporte y acompañar el esfuerzo de cada uno de ellos”, cerró el Intendente.



Para finalizar, Fiorini agregó: “Estamos visitando este club y parados sobre una pista que es el resultado de mucho trabajo y esfuerzo. Los dirigentes tuvieron la visión de comenzar y dar los primeros pasos y hoy ya podemos ver todo el potencial que tienen. Hay un polo turístico y deportivo en el camino a la laguna y es un lugar que se va a seguir potenciando. Acompañar al deporte es acompañar el crecimiento de las personas y las instituciones. Seguimos generando oportunidades y acompañando a un club de Junín, tal como nos pide Pablo Petrecca”, completó Fiorini.

En el predio del Club Atlético Villa Belgrano

La Secretaría de Espacios Públicos del Gobierno de Junín trabaja en el predio del anexo del Club Atlético Villa Belgrano, realizando los movimientos de tierra preliminares para continuar luego con la colocación de aparatos de educación física, la realización de una cancha de fútbol y el acondicionamiento de un espacio destinado al equipo de sóftbol del club.



Al respecto, Germán Aguilar, titular de la Secretaría que ejecuta los trabajos, señaló: "Junto a Diego Iácullo, presidente del Club Villa Belgrano, y todos los integrantes de la comisión directiva, seguimos trabajando en este espacio que tiene un impacto positivo muy grande en todo barrio, ya que los chicos y todos los vecinos pueden integrarse a las distintas actividades que realiza el club".

Agregó que "en esta oportunidad, estamos trabajando en la nivelación del terreno y otras tareas para dejarlo en condiciones para que luego pueda ser utilizado por el club y, obviamente, por todos los vecinos del Barrio Bicentenario", explicó.



Para finalizar, el funcionario indicó que "tal como nos pide el intendente Pablo Petrecca, estamos siempre acompañando a los clubes deportivos, porque son actores muy importantes en nuestra comunidad, por eso trabajamos codo a codo con cada uno de ellos".

A su turno, el presidente villista Diego Yácullo agregó: "Todo lo que se está haciendo en este lugar es un avance muy importante, tanto para el club como para los vecinos. La idea en este nuevo espacio que estamos trabajando junto a la Sociedad de Fomento y el Municipio, es hacer una pequeña cancha de fútbol, crear un espacio para la actividad física y una zona para los chicos de sóftbol que ya están entrenando, esto por el momento, ya que el espacio permite que se vayan sumando más actividades".



Seguidamente, Yácullo consideró: "Quiero destacar el acompañamiento y la ayuda permanente del Municipio. Hace alrededor de siete meses que estamos ya en este predio ubicado en Siria y Alberti y ya son muchas las actividades que estamos desarrollando. Es un espacio muy importante para el club y para todo el barrio", agregó.

Por último, el presidente del CAVB detalló que "además de que ya hay actividad a pleno, ya tenemos baños, agua y estamos trabajando en la iluminación del campo de juego", completó Diego Yácullo.