Los Miuras debuta frente a Rinos Saladillo de visitante en el nuevo torneo de Uroba

La competencia del rugby vuelve hoy para Los Miuras. El club juninense debutará hoy, en condición de visitante, frente a Rinos Saladillo, en la primera fecha del nuevo torneo de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires (Uroba).

El conjunto local comparte la zona con Kamikazes Colón, Atlético 9 de Julio, Soruc Chacabuco, Huracán de Carlos Casares y Racing de Chivilcoy. Se trata de la reanudación de la actividad oficial, luego del parate por la crisis sanitaria del Covid-19, que suspendió a finales de abril el Torneo Preparación de Uroba, cuando se habían disputado tres fechas.

Por la misma jornada, se enfrentarán también hoy, por la jornada inaugural de la primera rueda, Kamikazes Colón ante Atlético 9 de Julio; y Soruc Chacabuco frente a Huracán de Carlos Casares, mientras que quedará libre Racing de Chivilcoy.

Fixture primera ronda

Fecha 1:

Miuras vs Rinos Saladillo

Kamikazes Colón vs Atl 9 de Julio

Soruc Chacabuco vs Huracán Casares

Libre: Racing Chivilcoy

Fecha 2:

Huracán Casares vs Kamikazes

Atl 9 de Julio vs Racing

Rinos vs Soruc

Libre: Los Miuras

Fecha 3:

Racing vs Huracán Casares

Kamikazes vs Rinos

Los Miuras vs Alt 9 de Julio

Libre: Soruc

Fecha 4:

Rinos vs Racing

Huracán Casares vs Miuras

Atl 9 de Julio vs Soruc

Libre: Kamikazes

Fecha 5:

Soruc vs Los Miuras

Kamikazes vs Racing

Atl 9 de Julio vs Huracán Casares

Libre: Rinos Saladillo

Fecha 6:

Huracán Casares vs Rinos

Racing vs Soruc

Los Miuras vs Kamikazes Colón

Libre: Atl. 9 de Julio

Fecha 7:

Soruc vs Kamikazes

Racing vs Los Miuras

Rinos vs Atlético 9 de Julio

Libre: Huracán Casares