El deseo de Sofía Díz Claro: "Estaría muy bueno poder competir en el exterior"

La amazona Sofía Díz Claro, de 19 años, viene practicando equitación desde hace ya tres lustros y es una apasionada de esta disciplina deportiva, que también realizan su hermana, Mercedes, y sus padres, Julio Díz (ambos compiten) y Andrea Claro, esta de manera informal.

La ascendente amazona expresó al ser entrevistada que: "Me inicié a los 4 años, para sacarme el miedo que le tenía a los animales grandes -las vacas, especialmente-, y de a poco me fue atrapando y hace 15 años que lo practico a este deporte tan lindo como es la equitación.

Estuve mucho tiempo sin progresar, caminando, trotando con el caballo, hasta que le agarré el gustito y me animé a más. Comencé con Leopoldo Piegari, cuando estaba en el predio de la Ruta 188, seguí con él en la nueva quinta y seguidamente continué con 'Chani' Vargas, profesor en Buenos Aires que me abrió muchas puertas para seguir creciendo en este deporte. Actualmente, entreno con Leandro Mosquini, en Buenos Aires, con quien me sigo desarrollando en esta actividad".

Seguidamente, Sofía señaló que: "Desde que nos mudamos a una quinta con mi padres (Julio Diz y Andrea Claro) y hermana, recibo planes de entrenamiento por WhatsApp, me mandan por esta vía los ejercicios, los hago y mediante el envío de los videos tomados durante mi entrenamiento, me hacen las correcciones, sugerencias y demás".

Sus inicios en competencias

Luego, recordó la amazona entrevistada que: "Mi primer concurso fuera de Junín, como federada, fue en 2013 en la 'Copa Carnaval' de Gualeguaychú (Entre Ríos), fue una experiencia diferente, con mucho movimiento de concursantes, una movida muy linda de participantes", y posteriormente agregó:

Ampliando conceptos, señaló que: "Hay que tratar de ser lo más cercano con el caballo, ser parte entre uno y el caballo. Lleva mucho tiempo poder conocerse, sin poder hablar, pero comunicándonos permanentemente con el animal"; luego agregó:

"Desde 2014 comencé a competir en torneos internacionales y en 2015 participé -en el Haras 'El Capricho', de Buenos Aires-, del campeonato Sudamericano, también en Rosario del FEI Children´s Internacional, y en Capital Federal, en el Club Alemán de Equitación, formé parte en otras competencias internacionales. Estaría bueno, pese al problema para viajar que se manifiesta actualmente, poder participar en el exterior", reflejó sobre sus inicios y actuales deseos.

Entrenamientos en la pandemia

En la parte final de la entrevista, Sofía dijo:

"Durante la pandemia continué entrenando, con menos ritmo de entrenamiento hasta mediados de octubre pasado, porque no había concursos, no había que exigir a los caballos. Empezamos luego a ponernos más en movimiento, a subir las alturas de las vallas, para entrar en ritmo. Los caballos necesitaban moverse, también son deportistas y deben entrenar.

Con mi hermana (Mercedes Díz Claro, de 14 años) estuvimos en Buenos Aires entrenando, le pasé a ella mi yegua, fue a saltar y la acompañamos, ella terminó en el sexto puesto. Además, yo también competí, porque me prestaron ahí otra yegua para hacerlo. Toda la familia acompaña, todos montan, mi hermana y yo competimos por el momento, pero mi papá lo hizo también y es un apasionado de esto", concluyó Sofía Díz Claro.