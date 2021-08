Pablo Videla: “Para nosotros fue muy importante, después de muchos años, poder armar categorías puras en el club”

Finalmente este fin de semana volvió el hockey femenino en nuestra ciudad de la mano de Los Miuras. El tiempo acompañó de manera formidable y se vivió una jornada a pleno en su campo deportivo.

Pablo Videla, entrenador del club, nos contó sus sensaciones tras el regreso de la actividad:

“El sábado dimos comienzo al torneo de AHO después de mucho tiempo sin poder competir, aproximadamente un año y medio. Por suerte se fijó fecha para el inicio del torneo y pudimos jugar, que es lo más importante.

"Nosotros dentro de todo tuvimos buenos resultados en las diferentes categorías, pero insisto que lo que más importa es que se pudo volver a estar dentro del rectángulo de juego y poder competir.

"Tuvimos una tarde de sábado espectacular que acompañó y se pudo ver la cara de felicidad tanto en las chicas que compitieron como en los familiares que acompañaron en una brillante jornada al aire libre. Ojalá que podamos seguir así, que no se corte.



"Lógicamente esta vuelta significó que haya algunos nervios en la pancita de las chicas, ese clásico hormigueo de la vuelta y no saber como te va a ir. Sobre todo en las más chiquitas. No es lo mismo un partido amistoso que uno por los puntos.

"Para nosotros fue muy importante después de muchos años el poder armar categorías puras en el club. También es muy valioso ver la cantidad de chicas que tenemos en las categorías de abajo y día a día se van sumando nuevas competidoras.

"Por ahora todo color de rosas. Esperamos poder tener continuidad en la competencia y poder prepararnos bien para septiembre, que se realizará el CRC en Junín, organizado por Centro.

"Seguimos entrenando los días lunes, miércoles y viernes con las diferentes categorías. Para las inferiores dejamos reservado los días martes y jueves. Estamos encaminados nuevamente”.

Fixture

Segunda fecha 21/8

10 Argentino vs Social

10 Racing vs Porteño

10 Sports vs Los Miuras

Tercera fecha 28/8

10 Los Miuras vs Argentino

10 Porteño vs Sports

10 Social vs Racing



Cuarta fecha 4/9

10 Argentino vs Racing

10 Sports vs Social

10 Los Miuras vs Porteño

Quinta fecha

10 Porteño vs Argentino

10 Social vs Los Miuras

10 Racing vs Sports.