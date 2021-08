Francisco Guaragna: "Necesitaba la experiencia de Tokio 2020 para ir a París 2024 a buscar una medalla"

Francisco Guaragna regresó hace algunos días de Tokio, en donde cumplió su sueño de participar de los Juegos Olímpicos, en la categoría Laser Standard, en la disciplina vela.

Mientras transita el aislamiento obligatorio por haber ingresado al país desde el exterior, en el marco de la continuidad de las medidas sanitarias por Covid-19, el deportista oriundo de Rufino, pero formado deportivamente en Junín, repasó, en diálogo con Democracia, el balance de su primera experiencia olímpica, que lo encontró en el puesto 24 de la clasificación final en su división.

Para Guaragna, de 24 años, el hecho de haber debutado en la máxima cita del deporte mundial en un contexto sanitario inédito en la historia de los Juegos, no es más que un motivo para redoblar la apuesta y buscar "algo más grande" en París 2024, la próxima parada del viaje olímpico que asoma a la vuelta de la esquina.

"Me tocó debutar olímpicamente en un Juego bastante atípico. Mi preparación tuvo muchas alteraciones y adaptaciones a esta situación de la pandemia a nivel mundial. Me ha pasado en cuatro ocasiones planificar volver al país y no pude ingresar, así que tuve que viajar directamente desde Europa, habiendo estado durante cuatro meses afuera. Todo ese desgaste se sintió, sin dudas, en los últimos días de la competencia", describió Guaragna, quien pese a haberse ilusionado en la previa con otro resultado, se inclina por mirar el lado positivo de su paso por Tokio.

"Más allá de todo, en lo deportivo fue una experiencia increíble, que la tenía que vivir para aspirar a algo más grande en París 2024. En cuanto a resultado, está claro que esperábamos muchísimo más, pero sabíamos que estaba entre las posibilidades, que la situación se podía complicar", reconoció.

Y agregó: "Tuve un buen debut, pero creo que me jugó una mala pasada la inexperiencia. Me despedí de la competencia el último día, ya sin presiones, y ya sin esa obligación se notó el verdadero nivel que tenía".

Incertidumbre

El rufinense, representante del Club Náutico Junín, consiguió el boleto a Tokio 2020 en el Mundial disputado en 2019. Sin embargo, la pandemia prorrogó un año la celebración de los Juegos Olímpicos y durante algún tiempo incluso se dudó sobre la posibilidad de que pudieran llevarse a cabo en 2021, situación que afectó a Guaragna, tanto a nivel anímico como deportivo.

"Fue muy duro, porque a medida que pasaban los meses veíamos que yo estaba siendo uno de los más afectados. Durante 2020, me tuve que quedar en el país, sin poder salir ni sumarme al circuito olímpico, mientras varios de mis competidores no pararon nunca. Hoy, mirando el diario del diario del lunes y los resultados, se ve que me afectó, pero más allá de todo no deja de ser una experiencia inolvidable", relató, con la convicción de que será en la cita de París donde alcance el esplendor de su carrera deportiva.

"En mi cabeza y en la de mi todo mi equipo apuntamos a hacer un gran proceso en estos tres años para llegar a París de la mejor manera y pelear por una medalla", reafirmó.

Los días en la capital de Japón fueron para Guaragna "muy monótonos", a partir del dispositivo sanitario dispuesto para evitar la proliferación del Covid-19, lo que agregó un obstáculo más a la exigencia del certamen.

"Hubo muchas restricciones, cuidados extremos para mantener la burbuja olímpica. Estuvimos muchos días encerrados en el hotel, con mucha limitación para movernos, era ir del hotel a la marina y de la marina al hotel, eso hizo que los días fueran muy monótonos, pero era algo más con lo que había que convivir", aclaró.

Finalmente, Guaragna reveló cuáles serán sus próximos pasos en el plano deportivo, con el campeonato mundial de Barcelona en la agenda inmediata. "En noviembre tengo el mundial en Barcelona. Es un desafío muy lindo para cerrar el año y tratar de mantener el nivel que tuve en Tokio", destacó, al mismo tiempo que ya pone la mente en 2022, cuando asome el momento de las clasificaciones para los Panamericanos 2023, que se llevarán a cabo en Santiago.