Carlos Retegui: "Le dedico esta medalla a los que trabajan día a día contra la pandemia en el país"

El director técnico de Las Leonas, Carlos Retegui, le dedicó la medalla plateada de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al personal de Salud del país que trabaja "día a día contra la pandemia" de coronavirus desde hace un año y medio, y también se acordó de todos los atletas nacionales.

"Le dedico esta medalla al deporte argentino y a los que están trabajando día a día para controlar la pandemia en nuestro país. Las Leonas dieron lo mejor”, reflexionó emocionado "Chapa" Retegui minutos después de la caída ante Países Bajos por 3 a 1.

“Estamos orgullosos de este equipo. Recontra humilde, perfil bajo, muy compañeras. Exponiendo los valores que nos enseñaron en la escuela, en nuestras casas y en nuestros clubes. Los egos quedaron en Buenos Aires para que el equipo esté siempre por encima de las individualidades. No hay ningún reproche", señaló el entrenador luego del encuentro de ayer.

Además, Retegui, campeón olímpico con los varones en Río de Janeiro 2016, remarcó que los valores del deporte tienen que ver con lo que nos enseñan a cada uno "en la casa y en la escuela" y pidió que sea "prioridad el deporte en el país" como lo es en otros lados.

"Pregono 'ladrillos en el deporte' porque hay más lugares para practicarlo y tiene que ver con la vida saludable y es importante. Sacar a un pibe de la calle es mejor que una medalla dorada, hay que sacar a los pibes de la calle. Por eso nuestro legado es dejarlo todo en el deporte", continuó un emocionado Retegui.

"No pudimos competir por la pandemia en el año previo y encontramos soluciones. Todos los que lideramos debemos encontrar soluciones contra las adversidades. Si tenemos salud y voluntad podemos lograr lo que queremos", remarcó.

El DT se acordó de Diego Maradona, fallecido en noviembre del año pasado, y se reconoció como un "fanático" del exfutbolista. "Lo amo, y hablo en presente porque para mí todavía está acá", expresó.

Con respecto a la derrota en la final subrayó el mérito de su rival: "Nos ganó el mejor equipo del mundo, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, pero hicimos un gran juego. Lo único que siento hacia las chicas es gratitud".

"No es fácil ser campeón olímpico. Jugar con Holanda en hockey de mujeres es como hacerlo con Estados Unidos en básquet. Llegamos a este torneo con un equipo extremadamente joven, con 13 debutantes. Las Leonas tienen presente y futuro", celebró, tras la quinta medalla conquistada por el equipo femenino en las últimas seis ediciones olímpicas.