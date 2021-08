Comienza hoy el torneo de AHO, donde Los Miuras reciben a Racing de Chivilcoy con todas las categorías. Empieza la séptima (sub 14) a partir de las 10.30. A las 11.30 juegan la sexta (sub 16). Luego, es el turno de las infantiles pasado el mediodía.

Por la tarde, a las 14, se mide la quinta (sub 19) y a las 15 va la primera división.