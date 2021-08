Handball: Torrelavega, con Fabrizio Casanova, inició la pretemporada para la máxima división de España

El plantel del Bathco BM Torrelavega ha comenzado la semana pasada para su debut en la Liga ASOBAL (la principal categoría de España) y los jugadores de handball de la institución “naranja”, entre ellos el pintense Fabrizio Casanova, reiniciaron los entrenamientos.

Una campaña que ha generado mucha ilusión en la cuenca española del Besaya, pues será la primera en la máxima categoría para los torrelaveguenses.

Alex Mozas ha contado con la totalidad de la plantilla para la primera sesión de entrenamiento, después de que todos los jugadores superarán de manera satisfactoria el primer test de antígenos de la temporada.

La preparación para la “Batalla de Asobal” tendrá sus puntos previos en los nueve partidos que corresponden al preparatorio naranja. De ellos cinco serán contra equipos de la Liga Sacyr ASOBAL.

El primer juego será este sábado 7 de Agosto en el Vicente Trueba de Torrelavega contra Recoletas Atlético Valladolid. El club vallisoletano, fundado en 2014, ha disputado cinco temporadas en Asobal, consolidándose en la élite nacional a pesar de su juventud.

Tras el primer partido, el Bathco BM Torrelavega viajará el jueves 11 a León para jugar contra Ademar y el 14 a Pamplona para medirse al Helvetia Anaitasuna.

Dos partidos que exigirán al máximo a The Orange Squad contra dos históricos del balonmano español. Los leoneses son uno de los equipos emblemáticos del país, contando en su palmarés con dos Recopas de Europa, dos ligas, dos Copas del Rey y dos Copas de Asobal, además de tener una mina de talento por cantera.

Por su parte, los navarros son otro de esos equipos “de toda la vida”, representando a una ciudad como Pamplona muy arraigada al balonmano.

El miércoles 18 de agosto los dirigidos por Mozas competirán de nuevo en casa contra Tubos ArandaVilla de Aranda, uno de los equipos más importantes de la segunda categoría del balonmano español.

Menos de 48 horas después comenzará el IX Torneo Nacional de Balonmano Ayuntamiento de Torrelavega. Además del equipo local, lo disputarán Amenábar Zarautz y Frigoríficos do Morrazo BM Cangas. Zarautz es uno de los equipos más importantes de la DH Plata.

puede atestiguar la parroquia naranja.

Por su parte, los gallegos del Cangas son un equipo ASOBAL en mayúsculas, pues lleva en la categoría 15 años de forma ininterrumpida.

Tras el torneo de Torrelavega los naranjas afrontarán la recta final de la preparación con un encuentro el miércoles 25 de Agosto en Avilés contra el Asociación Atlética Avilesina, el 28 de Agosto en Tarancon contra Liberbank Cuenca y el 3 de Septiembre en Aranda, devolviendo la visita del mes anterior.

El mencionado Liberbank Cuenca es el último rival ASOBAL, un conjunto que la ciudad de Torrelavega conoce muy bien, ya que hace unos años fue el verdugo del equipo de Álex Mozas en Copa del Rey.

La Liga ASOBAL comenzará el 11 de septiembre al máximo rendimiento nuestra temporada en Asobal, explicó Alex Mozas, entrenador de Bathco BM Torrelavega, momentos antes de comenzar uno de los entrenamientos.

“Una temporada que ha generado una gran ilusión y para la que vamos a trabajar muy duro. Queremos esforzarnos en dar muchas alegrías a nuestra afición”, concluyó Mozas.

Todos los partidos de casa tendrán entrada gratuita para los socios. Por su parte, para los no Socios, la entrada será de 10 euros para el público en general y de 5 euros para los menores de edad.

CON ROPA HUMMEL Y COLECTIVO PROPIO

El Bathco Balonmano Torrelavega se encuentra preparado para su “Batalla de Asobal” y vestirá ropa de Hummel, empresa que vestirá los naranjas en su primer año en la máxima categoría del balonmano español.

Concretamente Antonio Gómez Peña, presidente del Bathco Balonmano Torrelavega, y José Antonio Palomo, representante de Hummel Ibérica, han rubricado el acuerdo de renovación por cuatro años más. Hummel se convirtió en proveedor técnico del club en 2018.

Gracias al citado convenio la entidad naranja continuará contando con la tienda oficial ubicada en el pabellón Vicente Trueba. Además, todos los integrantes del club vestirán las mismas prendas deportivas (equipaje de juego y chándal) que el equipo de Liga Sacyr Asobal. Dado que el convenio incluye ese cambio de equipajes para todas las secciones inferiores del BMT.

En el local comercial se seguirá encontrando la ropa y accesorios oficiales del Balonmano Torrelavega y diversas prendas deportivas.

La marca deportiva Hummel es una de las marcas de balonmano líderes en el mundo. Desde su fundación en el año 1923 ha desarrollado continuamente una fuerte identidad en el deporte del balonmano. Tanto es así que en la campaña de debut de los naranjas en Asobal el balón será también de la compañía danesa (tras un convenio de cuatro años con Asobal).

“Para Balonmano Torrelavega continuar con una empresa como Hummel es un orgullo, no podemos encontrar mejor amigo para competir por primera vez en Asobal. Además, en este tiempo se ha demostrado que la tienda del club ha sido un rotundo éxito y una decisión muy acertada”, comentó Gómez.

“La relación con BM Torrelavega en una relación consolidada que comienza en la temporada 2017-2018, unos objetivos muy claros y la predeterminación de trabajar en hacer llegar a su primer equipo a la máxima categoría del balonmano nacional y siempre con una especial dedicación a sus categorías de formación fueron argumentos contundentes en la apuesta de Hummel por el BM Torrelavega.

“Cinco temporadas más tardes podemos decir orgullosos desde Hummel que aquellas primeras conversaciones y declaración de intenciones nos trasladan al presente de esta nueva temporada 2021-2022 con todos los objetivos conseguidos. Sin duda alguna a sido una relación donde en ningún momento nos abordara atisbo alguno en desistir del trabajo colaborativo y en la confianza de todas las personas con las que hemos compartido este emocionante camino” ha concluido Caña.

Por otra parte, Bathco BM Torrelavega tendrá su propio micro, fruto del acuerdo entre la empresa ALSA y la entidad naranja.

El diseño tiene fondo negro y diversas alegorías naranjas, el escudo del club, el logotipo de los patrocinadores, diseños de balonmano, el nombre de la entidad y el apodo del equipo, The Orange Squad.

Se trata de un grafismo moderno y atractivo elaborado por el equipo de diseño de la empresa Bathco con la colaboración del BM Torrelavega.

El vehículo servirá para transportar al plantel y al staff técnico del club a los partidos que jugarán en la actual temporada lejos del Pabellón Vicente Trueba de Torrelavega.

El estreno del autobús se producirá el próximo miércoles 11 en el viaje de la capital del Besaya a León qué realizará el equipo naranja en su primer desplazamiento de pretemporada. Allí se enfrentarán al histórico Abanca Ademar de León.