Brenda Rojas pasó el repechaje y clasificó para las semifinales

La bonaerense Brenda Rojas se clasificó a las semifinales de K-1 femenino de canotaje, en la prueba de los 500 metros de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al terminar tercera en su serie de repechaje.

La ganadora de la tercera serie del repechaje en el Canal Sea Forest de Tokio fue la rusa Svetlana Chernigovskaya, segunda terminó la belga Lize Broeckx y Rojas se impuso en una pelea palmo a palmo por el tercer lugar a la inglesa Emily Lewis.

Las semifinales se realizarán hoy desde las 21.50 hora argentina, siempre en el canal Sea Forest como escenario.

La sampedrina debió competir en el repechaje tras terminar cuarta en la manga eliminatoria con un tiempo de un minuto 54 segundos 541 milésimas, detrás de la eslovena Anja Osterman (1.49.402), la polaca Justyna Iskrzycka (1.49.893) y la bielorrusa Volha Khudzenka (1.50.732), las tres palistas que consiguieron el pase directo a las semifinales.

Rojas fue medalla de plata en K-2 500 metros en los Panamericanos de Lima junto con María Garro; y bronce en los K-4 tanto en los Juegos de Perú como en los de Toronto, Canadá, 2015, con Garro, Micaela Maeslin y Sabrina Ameghino.

"Pensé que no me había clasificado"

La sampedrina Brenda Rojas manifestó su emoción entre lágrimas al término de la prueba tras reconocer que no había advertido que se clasificó a esa instancia "porque creía que había terminado en cuarto lugar y no en el tercero, que era el que valía".

Agregó que "la verdad que de acá en adelante espero cualquier cosa, porque me siento realizada con lo que hice en estos Juegos. Estoy muy feliz por haber llegado a esto", confesó la argentina.

"Sé que en semifinales las rivales que tendré son muy fuertes, pero igual estoy contenta con estar en esta instancia, dispuesta a afrontar lo que venga y muy orgullosa de lo conseguido hasta ahora", destacó Rojas.

La palista de la Cooperativa de Canotaje Las Canaletas, de la ciudad bonaerense de San Pedro, logró el tercer lugar en el repechaje clasificatorio para las semifinales.

"Esto me ayuda también a seguir soñando y creyendo que se puede mejorar y seguir avanzando en mi carrera", concluyó la joven de 25 años que pugnará por un lugar en la final de los 500 metros, que según consideró son su "fuerte, más que los 200 metros".