Santiago Lange: "Estamos tristes pero nos vamos con la frente alta"

El experimentado regatista argentino Santiago Lange admitió ayer sentirse "triste" por no haber podido lograr una medalla en Tokio 2020, junto a su compañera Cecilia Carranza Saroli, en la clase Nacra 17, pero aseguró que se retira de la cita olímpica "con la frente alta".

"Algo hicimos mal en estos días en Tokio. Esto es deporte. La verdad es que esta semana navegamos peor que durante toda la preparación. No hay excusas, tuvimos todo para poder llegar a la altura. Con tiempo tendremos que revisar que pudimos haber hecho diferente", reconoció Lange, quien defendía junto a Carranza Saroli el oro logrado en Río 2016.

"Esta semana los rivales fueron mejor que nosotros y hay que aceptarlo. La sensación es de tristeza pero hay que dar vuelta la página y seguir para adelante. Durante nuestra preparación no nos faltó nada, tuvimos todo para entrenar, lo dimos todo y eso nos deja tranquilos", concluyó, por su parte, Carranza.

La dupla argentina clasificó para la medal race de mañana, pero sin chances de aspirar a entrar en el podio.