Las Panteras quedaron eliminadas al perder ante Turquía por 3 a 0

El seleccionado argentino femenino de vóleibol quedó eliminado de los Juegos Olímpicos 2020 al perder con Turquía en sets corridos (25-23, 25-20, 25-18) y sumar su cuarta derrota en igual cantidad de partidos disputados.

El equipo dirigido por Hernán Ferraro afrontaba la última chance de poder alcanzar el cuarto puesto del grupo "B", clasificatorio para cuartos de final, que finalmente quedó en poder de las turcas.

La Argentina, sin puntos, permanece en el fondo de las posiciones de su zona, que intentará abandonar en el último partido ante China (una unidad), mañana lunes a las 4.25.

Las caídas ante Estados Unidos (3-0), Rusia (3-0), Italia (3-0) y Turquía (3-0) sellaron la suerte de Las Panteras en su segundo Juego Olímpico en la historia, aunque la de ayer fue la presentación que mejores sensaciones entregó desde el funcionamiento colectivo.

"Estaba claro que a medida que pasaran los partidos el equipo se iría soltando y hoy se pudo ver. No me voy contento, hay que seguir creciendo", asumió Ferraro en diálogo con TyC Sports al término del partido.

En ese sentido, el exarmador del seleccionado masculino consideró que el nivel del vóleibol femenino en Argentina "se tiene que elevar desde abajo con una estructura mejor que permita aprovechar el gran capital de jugadoras que hay".

Por su lado, la líbero Tatiana Rizzo aseguró que Las Panteras todavía están "lejos de las potencias", pero tienen "mucho para dar" en el futuro, por lo que instó a "seguir creciendo" como equipo.

"Hicimos un gran juego, jugamos muy bien el primer set, pudimos sostenerlo en parte del segundo y luego cometimos errores que ellas (las jugadoras turcas) no nos regalaron. Hay que quedarse con los aspectos positivos", declaró.

En su anterior participación olímpica, en Río de Janeiro 2016, Las Panteras terminaron en el noveno puesto con una campaña de una victoria y cuatro derrotas.