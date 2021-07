Los Pumas 7 están varados y piden "poder volver a casa"

El entrenador del seleccionado argentino de Rugby 7, Santiago Gómez Cora, lamentó no poder "volver a casa" desde Tokio, Japón, donde obtuvieron la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, por el cupo de ingreso al país impuesto por el Gobierno nacional, a partir de las nuevas variantes de coronavirus.

"No podemos volver a la Argentina: que te digan que no podés volver a tu casa es muy fuerte”, apuntó el técnico tras cancelarse el vuelo desde Ámsterdam hasta Buenos Aires.

La complicación para la delegación nacional es que se podrán quedar en la Villa Olímpica solamente por dos días más, debido a los protocolos establecidos por la pandemia, y esperarán el vuelo entre la capital japonesa y neerlandesa sin alojamiento.

"No podemos volver por el cupo de los que entran al país. Nos duele muchísimo, porque estos chicos sueñan con darle una alegría a sus familias, a sus clubes, y a todos los argentinos, sobre todo después de un año y medio tan difícil, en el que estuvieron aislados para no contagiarse y poder estar en los Juegos", explicó Gómez Cora.

El equipo nacional de rugby aguarda la resolución por el retorno del equipo sub-23 de fútbol, eliminado en la fase de grupos, para saber si podrán volar juntos, comentó el entrenador.

Más cupos

Los deportistas que ya hayan cumplido sus compromisos en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 podrán ingresar al país y deberán cumplir el aislamiento correspondiente, de acuerdo a las medidas sanitarias establecidas para demorar el ingreso de la variante Delta del SARS-CoV-2.

El Ministerio de Salud de la Nación otorgó cupos extras para que los atletas e integrantes de la delegación argentina puedan regresar una vez terminada su participación en Tokio 2020, aunque deberán cumplir las normas establecidas para viajeros al momento de su arribo, en el contexto de la pandemia de Covid-19.

Ante el riesgo del ingreso de la variante Delta y la situación epidemiológica actual, previo a regresar al país deberán presentar un resultado de test PCR negativo, realizado dentro de las 72 horas anteriores al viaje y en el lugar de origen.

Los atletas e integrantes de las delegaciones tendrán que realizar un test de antígenos una vez llegados a territorio argentino: en caso de resultar positivos, deberán aislarse en los dispositivos dispuestos por la autoridad sanitaria nacional.

Paralelamente se enviarán las eventuales muestras de laboratorio al Instituto Malbrán para su secuenciación y en caso de que el resultado del test de antígenos sea negativo, de todos modos deberán cumplir con el aislamiento según las pautas de la jurisdicción de destino, sin interacción con terceros y realizar la prueba de PCR al séptimo día.