El Seven le ganó a Sudáfrica y va en busca de la final y el oro

El seleccionado argentino de Rugby Seven se clasificó semifinalista de los Juegos Olímpicos Tokio, al vencer a Sudáfrica 19 a 14, en cotejo de cuartos de final que afrontó en inferioridad numérica desde los dos minutos y medio de juego, y al cierre de esta edición enfrenta a Fiji.

En los restantes cuartos de final, Gran Bretaña venció a Estados Unidos 26-21, Nueva Zelanda a Canadá 21-10 y Fiji le ganó a Australia por 19-0.

Argentina obtuvo un notable triunfo. Se sobrepuso a la expulsión de Gastón Revol a los 2' y logró épico triunfo con dos tries de Marcos Moneta y un try y dos conversiones de Santiago Mare, mientras que los africanos (ganaban 7-0), sumaron tries de Justin Geduld y Selvyn Davis.

Como si la expulsión de Revol fuese poco en los últimos minutos Lautaro Bazán Vélez fue amonestado y Argentina culminó el encuentro con solo cinco jugadores ante un rival muy duro, realizando titánica tarea al aprovechar cada balón y con la mayor posesión posible.

Argentina fue segundo en el grupo "A" tras haberse impuesto a Australia 29 a 19, luego cayó ante Nueva Zelanda por 35 a 14 y clasificó al superar a Corea del Sur por un holgado 56 a 0.

El rival -Fiji-, es actual campeón olímpico y máximo favorito de esta especialidad del rugby, en un país que tiene al Seven como parte de su vida y aman a este deporte.

Derrota en beach volley

La dupla argentina del rosarino Nicolás Capogrosso y el entrerriano Julián Amado Azaad perdió ante el binomio de Países Bajos, Alexander Brouwer-Robert Meeuwsen, séptimos del ranking mundial de la FIVB, por 2 a 0 (21 a 14 ambos sets), por el grupo "C" de beach volley.

El triunfo de los europeos se concretó en dos parciales de 17 minutos y de 18", siendo este un resultado lógico en la fase preliminar clasificatoria a octavos de final de la justa olímpica.

Caprogrosso, de 26 años y 2.05 metros y Azaad, de 30 años y 1,94, habían debutado con un revés 2-0 ante los brasileños Alison Ceruti y Alvaro Morais Fliho, con parciales 21-16 y 21-17.

El último encuentro para los argentinos contra los estadounidenses Nicholas Lucena y Philip Delhausser, quienes les ganaron a los brasileños por 2 a 1 (24-22, 19-21 y 15-13).

Gómez villafañe fue 23° en la prueba de ciclismo de montaña

La chubutense Sofía Gómez Villafañe cumplió su objetivo de terminar la carrera de ciclismo de montaña al finalizar 23° en una disciplina en la cual Argentina no competía desde Atenas 2004, cuando lo hizo Jimena Florit .

La oriunda de Esquel, quien desde los 12 años vive en Estados Unidos, donde conoció este deporte, cerró la competencia con un tiempo de una hora, 25 minutos y 13 segundos, a poco más de nueve minutos de la suiza Jolanda Neff, nueva campeona olímpica.



Romina Biagioli pudo completar la prueba de triatlón

La cordobesa Romina Biagioli completó la prueba de triatlón en su debut en Tokio 2020 pese a notorias complicaciones físicas que dificultaron su participación, ocupando el puesto 33°. Biagioli logró la clasificación hace pocas semanas con la fractura en una de sus costillas, luego de una dura caída de su bicicleta contra una valla en Portugal. La cordobesa sufrió las consecuencias de esa dolencia, pero consiguió completar la prueba con un tiempo de 2 horas 7 minutos 42 segundos, a 12 minutos y 6 segundos de la ganadora Flora Duffy, de Bermudas.

Nuevo traspié de Las Panteras

La selección argentina femenina de vóleibol perdió con contundencia frente a Rusia y así acumuló su segunda derrota en dos partidos en el grupo "B" de los Juegos.

Las Panteras perdieron con parciales de 25-19, 25-15 y 25-13 frente a su par ruso, que compite bajo el nombre de ROC por el veto impuesto por el Comité Olímpico Internacional.

Recordemos que en el debut, las argentinas también pelearon hasta donde pudieron ante Estados Unidos, que triunfó por igual resultado (3 a 0) con parciales de 25-20, 25-19 y 25-20.

La continuidad para el combinado albiceleste será hoy a la hora 21 de nuestro país frente a Italia, mientras que luego se medirá con Turquía (el sábado 31, a las 2.20) y cerrará frente a China el lunes 2 de agosto, a las 4.25.

Otros resultados

En judo, Emmanuel Lucenti cayó con Ivaylo Ivanov (Bulgaria) por ippon apenas pasado medio minuto desde el inicio del combate, perteneciente a la primera eliminatoria en 81 kilos.

En tiro, Fernanda Russo-Alexis Eberhardt compitieron en 10 metros carabina AC por equipos mixtos, ubicándose vigésimoséptimos y quedando así eliminados en la clasificación.