Las Leonas derrotaron con contundencia a España y continúan en la lucha por medallas

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, Las Leonas, derrotó ayer a su par de España por 3 a 0 y obtuvo su primer triunfo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el marco de la segunda fecha del grupo "B".

Tras la dura derrota en el debut ante Nueva Zelanda (3-0), las argentinas se recuperaron y pudieron destrabar un complicado partido con los goles en el último cuarto de Valentina Raposo (47 minutos), Agustina Albertario (57') y Noel Barrionuevo (59'), de tiro penal.

Con este envión anímico, quienes lograron medalla de plata en Sídney 2000 y en Londres 2012, y medalla de bronce en Atenas 2004, volverán a presentarse mañana miércoles a la hora 7 ante China, que ayer perdió 6 a 0 ante Australia, líder del grupo con puntaje ideal.

"Las Leonas lograron trabajado triunfo ante España, que recién se pudo destrabar en el cuarto y último cuarto con el gol de córner corto de la joven salteña Valentina Raposo, de 18 años.

La ventaja la ampliaron Agustina Albertario, tras una buena jugada de María José Granatto, y a un minuto del final la histórica y capitana, Noel Barrionuevo, selló el resultado de penal.

En el partido jugado en el campo sur del Estadio de Hockey de Oi, Las Leonas tuvieron buen arranque, aunque volvieron a fallar en la definición, como pasó en el debut con derrota ante Nueva Zelanda.

El primer triunfo y envión anímico de Las Leonas, quienes seguirán su actividad en el grupo "B" ante China (mañana a las 7); contra Japón (jueves 29, a las 8.45) y Australia (sábado 30, a las 23.45) en la fase de grupos.

Si quedan entre los cuatro primeros se clasificarán a los cuartos de final, instancia en la que Las Leonas quedaron eliminadas en los últimos Juegos de Río 2016.

Voley masculino: caída ante Brasil

El seleccionado argentino masculino de vóleibol jugó ayer gran partido, pero perdió ante el poderoso Brasil, campeón en Río 2016, por 3-2 (19-25, 21-25, 25-16, 25-21 y 16-14) en el marco de la segunda fecha del grupo "B" de los Juegos Olímpicos de Tokio.

En destacada actuación en el estadio Ariake Arena, Argentina ganó los dos primeros sets, llevó al tie-break al mejor equipo del Mundo y sumó su primer punto en la competencia.

El equipo dirigido por Marcelo Méndez mejoró la imagen con respecto al revés ante Rusia (3 a 1) en el debut olímpico y se ilusiona con pelear hasta el final la clasificación a cuartos de final.

El sanjuanino Bruno Lima fue el máximo anotador del partido con 26 puntos y lo siguió el formoseño Ezequiel Palacios, con 19, mientras que el cubano nacionalizado Leal, con 18 puntos, y Lucarelli, con 14, fueron los responsables de la recuperación de Brasil.

Nuestro representativo hizo más puntos por ataque (68 contra 60) y por bloqueo (11 contra 9), pero en los últimos sets pagó caro los errores, pero tuvo prometedora actuación para el combinado, que intentará igualar los cuartos de final de Río 2016, cuando habían sido primeros del grupo y luego se cruzaron con Brasil.

Los argentinos vuelven a jugar mañana miércoles desde las 2.20 (hora de nuestro país) ante Francia, que perdió con Estados Unidos 3 a 0 en el primer partido y luego superó a Túnez 3 a 0.

Argentina formó con Luciano De Cecco, Bruno Lima; Sebastián Solé, Agustín Loser; Facundo Conte y Ezequiel Palacios. Líbero: Santiago Danani. Luego ingresaron Matías Sánchez, Federico Pereyra y Cristian Poglajen. D.T.: Marcelo Méndez.

Nuevo revés en handball

El seleccionado argentino masculino de handball, Los Gladiadores, se topó con otro rival aguerrido y no pudo con su par de Alemania, que lo derrotó ayer por 33 a 25, en partido por la segunda fecha de la etapa clasificatoria.

En el estadio Yoyogi de Tokio, el equipo albiceleste volvió a completar un rendimiento aceptable ante un rival europeo como lo hizo en el debut con Francia, con derrota por 33 a 27.

La diferencia la extrajo el poderoso combinado germano en la segunda mitad del período final, cuando el cansancio y algunas exclusiones temporarias de parte de los árbitros ya hacían mella en el equipo albiceleste que dirige el español Manolo Cadenas.

Argentina se desenfocó en defensa, permitió el goleo del rival y solamente el ímpetu competitivo le permitió mantener una diferencia decorosa ante un adversario, que se recompuso de la derrota inicial ante España (28 a 27).

A los goles argentinos los marcaron Diego Simonet (5), Ramiro Martínez (5), Lucas Moscariello (4), Sebastián Simonet (2), Gastón Mouriño (2), Ignacio Pizarro (2), Pedro Martínez (2), Pablo Simonet (2) y Federico Pizarro (1).

También jugaron Federico Fernández y los arqueros Leonel Maciel y Juan Bar, y la Argentina disputará su próximo encuentro ante Noruega, mañana miércoles a las 4.15 de nuestro país.

En otro encuentro de la jornada, Francia sumó su segundo éxito en hilera, al doblegar a Brasil, por 34-29.

Delfina Pignatiello, octava en los 1500 metros de natación

La nadadora argentina Delfina Pignatiello quedó octava en su debut olímpico y no pudo clasificar a la próxima ronda en la prueba eliminatoria de 1500 metros libres en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en la que se impuso la estadounidense Katie Ledecki.

"Los nervios me traicionaron, pero este no era el resultado esperado ni por el que entrené, pero me quedo con el esfuerzo que hice durante todo este tiempo en el que no pude entrenar al ritmo que quise por la pandemia, mientras que las rivales sí pudieron", indicó Pignatiello luego de la prueba, en la que realizó un tiempo de 16 minutos 33 segundos.

La nadadora, de 21 años y oriunda de San Isidro, volverá a competir este jueves en la prueba de 800 metros y en cuanto a la prueba de la víspera, fue la primera de la distancia que se realiza en la historia de la natación femenina en unos Juegos Olímpicos.

El podio lo integraron Katie Ledecki, de Estados Unidos, con 15 minutos segundos; Jianjiae Wang (China, con 15'41") y Sarah Kohler (de Alemania, con 15' 52").

Los Pumas '7 no pudieron ante Nueva Zelanda

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas '7, cayó ante su par de Nueva Zelanda, por 35 a 14, en el segundo encuentro de la zona "A" por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En el estadio Olímpico, el equipo conducido por Santiago Gómez Cora, quien ayer cumplió 43 años, fue superado por un rival que le hizo sentir el rigor físico y marcó cinco tries en el match.

El conjunto albiceleste, que había vencido en el debut a Australia por 29 a 19, formó con Matías Osadczuk, Santiago Álvarez Fourcade, Lucio Cinti, Gastón Revol, Santiago Mare, Ignacio Mendy y Marcos Moneta. Luego ingresaron Luciano González Rizzoli, Rodrigo Isgro, Rodrigo Etchart, Lautaro Bazán Vélez y Germán Schulz.

El seven de rugby de la Argentina culmina su participación en el grupo enfrentando a Corea del Sur.

Los hermanos Gil no pasaron en tiro a la final de skeet

La argentina Melisa Gil y su hermano Federico quedaron al margen de la final de la prueba skeet de tiro y se despidieron de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Después de realizar tres series puntuables en la madrugada del domingo, los argentinos completaron el circuito clasificatorio con las dos mangas restantes y no alcanzaron a ubicarse entre los seis mejores para pelear por una medalla.

Melisa, doble medallista panamericana (bronce en Guadalajara 2011 y plata en Toronto 2015) y octava en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016, firmó registros de 22 y 23 puntos, con los que redondeó un global de 115 para situarse en el 18vo. puesto de la clasificación general.

La ronda se la adjudicó la china Meng Wei, que con 124 puntos igualó su récord mundial logrado en Doha, Qatar, el 10 de noviembre de 2019, y a la vez estableció una nueva plusmarca olímpica.

Federico Gil, por su parte, sumó ayer lunes 23 y 24 unidades y terminó en el décimo séptimo escalón con 120, a dos del sexto y último clasificado para la final, pero con diez tiradores entre medio.

El atleta oriundo de Avellaneda cumplió su segunda participación olímpica después de Río de Janeiro 2016, competencia en la que se ubicó vigésimo séptimo.