Se realizó la primera fecha del Torneo de Cross Country Junín

Con una nutrida concurrencia de inscriptos, se llevó a cabo el sábado pasado la primera fecha del Torneo de Cross Country en Junín, organizado por la Escuela de Atletismo Galas, con el acompañamiento de la Dirección de Deportes de la Municipalidad.

La prueba principal de 10k Caballeros fue ganada por Jonathan García, de Junín; seguido por Ricardo Anca, de 9 de Julio; y Marcelo Frías, de Junín, en el tercer puesto del podio.

En Damas, en una distancia de 8k, la ganadora fue Talía Silva de Junín, seguida por Yésica Gutiérrez y Noelia Ramírez, también juninenses, en el último peldaño del podio. La vuelta de las competencias atléticas en nuestra ciudad llegó de la mano del pase del distrito a la Fase 3 del protocolo sanitario del Covid-19.

Resultados Primera

Fecha Cross Country Junín

400 metros SUB 8 femenino Tiempo

1 Silva Soto Irina R.M TEAM 02.05.16

2 Sabus Martina Runing Vanesa Maraviglia 02.06.27

3 Acosta Brenda Maylén - Galas

400 metros Sub 8 masculino

1 Iúdica Cristobal - Galas de Junín 1.53.40

2 Poratto Joaquín - RM team 02.45.44

1000 metros Sub 10 Femenino

1 Iúdica Francisca - Galas Junín 2.14.18

2 Villarruel Lucía - R.M.Team 3.17.20

1000 metros Sub 12 Femenino

1 Iúdica Francisca Galas Junín 3.47.80

2 Castro Agustina A.V.A 3.50.05

3 Acosta María Pía Galas 5.00.03

1000 metros Sub 12 Masculino

1 Herrera Coria Agustín Galas de Junín 3.46.65

2 Iúdica Salvador Galas de Junín 4.30.02

1000 metros Sub 14 Femenino

1 Purita Magalí EDAL 3.24.78

2 Micaela Alzuri Los Flamencos 3.42.71

3 Perazzo Fanny Rubén Atletismo 3.47.00

4 Acosta Sofía Antonela Galas 3.58.69

5 Naara Páez Galas de Junín 4.14.82 7

1000 metros Sub 14 Masculino

1 Alejandro Páez - Galas 3.12.28

2 Francesco Santolini AVA 3.18.29

3 Gómez Alan AVA 04.04.21

4 Tovillas Manuel Los Flamencos 4.19.82

2000 metros Sub 16 Femenino

1 Castro Lucía - A.V.A 7.18

2 Fernández Antonela - Galas 7.57.54

3 Nicole Añorga - R.M. Team

4 Sosa Valentina Luján - A.V.A 8.15.59

5 Camila Sullings - Los Flamencos 8.43.69

6 González Nabila - Galas 10.57.48

2000 metros Sub 16 Masculino

1 Gómez Leonel AVA 7.29.97

4000 metros Sub 18 Masculino

1 Muñoz Uriel Galas de Junín 12.44.88

2 Gómez Gabriel AVA 14.10.58

3 Sagardoy Juan Manuel AVA 15.19.72

4 Marco Fernández Los Flamencos 15.52.91

5000 metros Sub 20 femenino

1 Scialo Camila AVA 22.19.21

2 Muniagorri Marcela AVA 24.03.56

6000 metros Sub 20 Masculino

1 Flamini Rodolfo Galas de Junín 20.19.90

2 Oviedo Alejo Galas de Junín 20.44.40

3 Díaz Luciano Ezequiel A.V.A 23.13.65

6000 metros Sub 23 Femenino

1 Rocca Karen Ailén Galas 24.15.86

8000 metros De 23 a 29 años Femenino

1 Silva Belén Talía Escuela de Atletismo Galas de Junín 28.56.20

2 Priscila Gutiérrez R.M TEAM 43.53.56

10.000 metros De 23 a 29 años Masculino

1 Jonathan Ezequiel García - Galas de Junín 30.42.77

2 Anca Ricardo - Agrupación Atlética Los Flamencos 31.10.35

3 Frías Leonardo - Los Flamencos 31.46.15

4 Sabus Yonathan - 34.37.51

5 García Alejo Moreno - 36.36.31

8000 metros De 30 a 39 años Femenino

1 Yésica Soledad Gutiérrez - Rm team 34.00.52

2 Ramírez Noelia Vanesa - R.M.TEAM 36.46.25

3 Nazar Yasmín Core - Running Team 38.55.34

4 Rodríguez Laiolo Daiana -39.05.78

5 Peralta Valeria R.M Team 39.20.00

10.000 metros De 30 a 39 años Masculino

1 Iván Piaggi - Los Flamencos 32.42.63

2 Patricio Yende - Olimpo 32.56.70

3 Alarcón Gastón - Bye Runner 34.21.81

4 Juan Pablo Arias - Gym Olimpo 34.57.54

5 Ponce Emmanuel - Galas Junín 37.36.46

6 Oviedo Ariel - Team Cabral 38.11.71

7 Juani González - 39.51.00

8 Frank José - JJRUNNIG 40.47.62

9 Astrada Rubén Oscar - 44.18.18

5000 metros De 40 a 49 años Femenino

1 Ponce Patricia - Galas Junín 23.06.89

2 Botta Roxana - Galas 25.02.56

3 Carolina Zunino RM TEAM 30.46.20

4 Rodríguez Marina R.M.TEAM 30.46.70

5000 metros De 40 a 49 años Masculino

1 Franco Fernando - Libre 16.12.20

2 Rocca Claudio - 17.50.54

3 Mastromauro Nicolás - 17.55.91

4 Velasco Luciano - 18.53.85

5 Santolini Walter - AVA 22.43.94

5000 metros De 50 a 59 años Femenino

1 Saldías Andrea - Galas Junín 31.52.00

5000 metros De 50 a 59 años Masculino

1 Castro Daniel - AVA 16.24.28

2 Di Prinzio Gastón - Los Flamencos 18.21.15

3 Leonardo Frías - Junín 18.49.07

4 Andriola Esteban 23.02.20

5000 metros Mas de 60 años Femenino

1 Silvia Catullo - R.M Team 38.43.00

5000 metros Mas de 60 años Masculino

1 Illescas Néstor - Las Gacelas 18.57.93

2 Rubén Pachelo - Puente 1943.60.