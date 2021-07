El programa de las competencias de los deportistas argentinos

El siguiente es el programa de competencia de los deportistas argentinos que se presentarán hoy en los Juegos Olímpicos Tokio 2020:

6.18 hs., Boxeo: Mirco Cuello vs. Hamsat Shadalov (Alemania), en peso pluma, ronda preliminar.

7.30, Tenis de mesa: Horacio Cifuentes vs. Yoshua Van Shing (Vanuatu),por la primera ronda.

7.39, Boxeo: Brian Arregui vs. Delante Johnson (Estados Unidos), ronda preliminar, 63 a 69 kilos.

8.15, Tenis de mesa: Gastón Alto vs. Álvaro Robles (España), por la primera ronda.

8.05 hs., Natación: Virginia Bardach se presenta en las eliminatorias de 400 metros combinados. También Julia Sebastián participará en las eliminatorias de los 100 metros pecho.

La que también debía debutar era Delfina Pignatiello, en los 400 metros libre, pero en las últimas horas anunció su baja de esa competencia para enfocarse en la prueba de 1500 metros libre del lunes.

Al cierre de esta edición inician su participación algunos de los representantes del yatching, si las condiciones climáticas lo permiten: Francisco Saubidet y Celia Tejerina en windsurf RS:X; y Lucía Falasca en Laser Radial.

También inician su participación los representantes del tenis de mesa. Horacio Cifuentes se mide con el oriundo de Vanuatu, Yoshua Shing (252° del ranking mundial), mientras que Gastón Alto se enfrenta al español Alvaro Robles (63°).