La surcoreana San An estableció ayer el primer récord olímpico

La surcoreana San An estableció ayer el primer récord de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 durante la clasificación de la disciplina tiro con arco que se desarrolló en el parque deportivo de Yumenoshima, durante la previa de la ceremonia de apertura.

San An, de 20 años, lanzó 36 flechas y sumó una puntuación de 680 que dejó atrás la plusmarca anterior (673), fijada por la ucraniana Lina Herasymenko en los Juegos Atlanta 1996.

En la misma ronda clasificatoria, otras tres tiradoras habían batido el registro de la ucraniana: la mexicana Alejandra Valencia (674 puntos) y las también surcoreanas Chaeyoung Kang (675) y Minhee Jang (677).

El récord mundial de la disciplina le pertenece a la surcoreana Chaeyoung Kang, quien consiguió 692 puntos en una competencia celebrada en s-Hertogenbosch, Países Bajos, el 10 de junio de 2019.

Argelio renunció para no combatir contra un Israelí

El judoca argelino Fethi Nourine renunció a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 para no tener que enfrentarse a un rival israelí en su parte del cuadro. "Hemos trabajado duro para clasificarnos para los Juegos, pero la causa palestina es más grande que todo esto", declaró el atleta.

Nourine, de 30 años, residente en Orán, debía medirse el lunes próximo con el sudanés Mohamed Abdalrassool en la primera eliminatoria de la categoría masculina hasta 73kg., antes de combatir con el israelí Tohar Butbul (27) en la siguiente instancia.

Por la misma razón, el argelino se bajó del Mundial de Japón hace dos año cuando también tenía por delante a Butbul en el cuadro de competencia.

"No tuvimos suerte con el sorteo. Nourine cayó ante en segunda ronda ante el israelí y ese es el motivo de su retirada", aseguró el seleccionador nacional de Argelia, Amar Ben Yekhlef.

El conflicto entre deportistas israelíes e islámicos en el judo también tuvo su manifestación en Río 2016, cuando el egipcio El Shahaby se negó tras su derrota a estrechar la mano del israelí Sasson, en la división de menos de 100 kilos.