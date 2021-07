Competencias de otros debutantes argentinos

El siguiente es el programa de competencia de los atletas argentinos que se presentarán durante el primer día oficial de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Hoy viernes:

A las 20.30, Tiro: Fernanda Russo/clasificación, carabina 10 metros.

22, Beach Volley: Azaad-Capogrosso vs. Alison-Alvaro (Brasil).

23, Beach Volley: Gallay-Pereyra vs Agatha-Duda (Brasil).

23.10, Remo: Milka Kraljev y Evelyn Silvestro/Scull doble ligero.

23 horas, ciclismo de ruta: Eduardo Sepúlveda.

Mañana sábado:

A la 1.16, Taekwondo: Lucas Guzmán/Ronda 16 -58 kilos/ vs. Jack Woolley (Irlanda).

2.20, Vóleibol masculino: Argentina vs. Rusia.

6.18, Boxeo: Mirco Cuello vs. Hamsat Shadalov (Alemania), peso pluma, preliminar.

7.30, Tenis de mesa: Horacio Cifuentes vs. Yoshua Van Shing (Vanuatu),primer ronda.

7.39, Boxeo: Brian Arregui vs. Delante Johnson (Estados Unidos), preliminar 63-69 kilos.

8.15, Tenis de mesa: Gastón Alto vs. Álvaro Robles (España),primera ronda.

8.05, Natación: Virginia Bardach, eliminatorias de 400 metros combinados.