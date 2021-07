Alejandro Cloos opina que Francisco Guaragna Rigonat "tiene nivel para estar en el Top Ten"

El director técnico deportivo de la Federación Argentina de Yachting (FAY), Alejandro Cloos, pronosticó que los velistas nacionales -entre ellos el rufinense/juninense Francisco "Pancho" Guaragna Rigonat, "mejorarán la performance" de los Juegos Olímpicos 2016 en los próximos a realizarse en Tokio, dentro de pocos días.

Además, el coach se mostró "contento" con el equipo que presentará el país; resaltó su "posicionamiento psicológico" y afirmó que el de Japón "será un campeonato de adversidades", destacándose que el santafecino Francisco "Pancho" Guaragna Rigonat, representante deportivo del Club Náutico Junín, será uno de nuestros "velistas olímpicos".

"Creo que no solo vamos a alcanzar la performance de Río, sino que la vamos a mejorar un poco. Tenemos capacidad para mejorar el resultado de Río de Janeiro", afirmó Cloos, desde Japón.

Cloos, de 59 años, participó como entrenador de la FAY en cinco Juegos Olímpicos (Atlanta 1996, Sydney 2000, Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016) y en seis Juegos Panamericanos (Mar del Plata 95, Winnipeg 99, Rio 2007, Guadalajara 2011, Toronto 2015 y Lima 2019).

La entrevista se desarrolló en estos términos:

- ¿Cómo fue el proceso de entrenamientos desde que comenzó la pandemia?

- "Al principio de la pandemia se hablaba como posibilidad que los juegos no se iban a realizar y eso fue un golpe fuerte para los deportistas. A eso se sumó el aislamiento. Fue difícil de trabajar psicológicamente. En 2020 cambiamos los volúmenes de trabajo en el agua por volúmenes en gimnasios. En la medida que se pudo se trabajó con el Enard y la secretaría de Deporte para distribuir elementos que se alquilaron o compraron para que los deportistas puedan seguir sus entrenamientos físicos en sus domicilios".

- ¿Y después, con el paso de los meses, cambiaron los modos de entrenamientos y hubo competencias?

- "Fue un trabajo terrible replantear todo el proceso de puesta a punto final de los equipos. Hubo continuas reprogramaciones. Se cerraron las puertas internacionales y luego, a nivel nacional. Se suspendieron casi todos los eventos internacionales y solo quedaron las que llamamos regatas de entrenadores. Hay clases que en el país tenemos desarrollo de flotas y pudieron hacer trabajos en Argentina y otras a las que no les quedó más remedio que ir a Europa, como es el caso de Lange y Cecilia Carranza en Nacra y la chicas de 49FX".

- ¿Los regatistas argentinos llegan bien a Tokio?

-"Los deportistas están bien. Hubiese sido ideal estar con más tiempo en Tokio haciendo la gira previa que teníamos diseñada para poder ajustar las técnicas específicas. Dentro de la realidad de eventos que quedaban disponibles y lo que se pudo hacer, se participó bien. El caso de Nacra es distinto, porque pensaban estar desde principio de año en Japón haciendo una adaptación muy específica a la cancha de regatas y no pudieron hacerlo".

-La vela argentina subió al podio en los Juegos Atlanta 1996. ¿Repetirá la performance de Río de Janeiro 2016?

-"Creo que no solo vamos a alcanzar la performance de Río, sino que la vamos a mejorar un poco. Podemos estar un poco mejor, inclusive. Tenemos capacidad para mejorar el resultado de Río de Janeiro".

Su opinión sobre cada representante

A la hora de realizar un ping pong sobre los regatistas que competirán en Tokio 2020, Closs detalló:

Francisco Guaragna Rigonat, en Laser Standard, y Lucía Falasca, en Laser Radial: "Son dos barcos sumamente competitivos. La flota mundial de esta clase es muy grande. El Laser Radial es el segundo barco más navegado del mundo después de los Optimist. Hay muchísimos países y una meseta de deportistas de muy alto nivel participando en los Juegos. Entonces, es tan fácil conseguir un diploma como salir veinte. Con el mismo nivel deportivo se puede estar en el top ten o el top 20. Tanto Lucía (Falasca) como Francisco (Guaragna) trabajaron muchísimo y tienen el nivel para estar en el top ten. Consiguieron resultados de ese calibre y si logran estar bien mentalizados en las competencias tranquilamente pueden dar una sorpresa agradable".

Santiago Lange-Cecilia Carraza: "Hicieron todos los deberes. Tienen todo lo que tienen que tener: las velas, los barcos, el equipamiento, el nivel técnico de soporte, la experiencia. Si no ocurre nada fuera de lo que debería ocurrir son candidatos a medalla. Sé que ellos, ante los conflictos y la adversidad van para adelante y lo demostraron durante toda su carrera. Y este va a ser un campeonato de adversidades. Así que eso es algo que los va a potenciar a la hora de definir. Cuando otros arruguen, ellos van a ir para adelante. Esperamos que puedan repetir estar en el podio".

Facundo Olezza en Finn: "La pandemia le sirvió muchísimo para madurar desde lo físico. Hoy es un finista ciento por ciento desde lo físico. Está muy fuerte y muy bien entrenado y preparado. En todas las competencias que tuvimos se buscaron objetivos específicos en condiciones de navegación con distintas situaciones de olas. Y Facundo demostró que está a primer nivel mundial y eso lo posiciona como un posible resultado destacado en los Juegos".

Victoria Travascio y María Branz, ganadoras de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2015 en la clase 49er FX.: "Trabajaron muchísimo en el aspecto que teóricamente más les faltaba: trabajar con viento y ola. Para eso se hicieron largos entrenamientos, con esas condiciones, en las Islas Canarias y en el sur de Portugal. Hicieron un trabajo muy fuerte. Su entrenador contó que lograron niveles por arriba de lo que se pensaba en cuanto a manejo del barco en esas condiciones extremas y velocidad".

Francisco Saubidet Birkner y Celia Tejerina en RS:X.: "Tienen una circunstancia muy específica, porque estos son los últimos juegos que van a ser clase olímpica. La tabla para París 2024 será otra y ya empezaron, en paralelo, una campaña para eso. Van a Tokio con buen nivel. En los Juegos Panamericanos de Lima sacaron oro en masculino y plata en femenino".

Belén Tavella y Lourdes Hartkopf, en 470 femenino: "Tuvieron una campaña atípica, porque se clasificaron y a los dos meses empezó la pandemia. Después, lograron participación internacional y mejoraron mucho su nivel. Su entrenador me dijo que están navegando muy bien y rápido. Están bien preparadas. Del equipo argentino no va nadie a pasear a Tokio", completó Alejandro Closs.

Este, recordemos, estuvo trabajando y entrenando en nuestra ciudad -junto al director técnico Nicolás Shargorosky-, con Francisco "Pancho" Guaragna y a otros velistas, realizando una intensa preparación y concentración en el Parque Natural Laguna de Gómez, con el apoyo de la Dirección de Deportes del Gobierno de Junín.