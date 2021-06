Villa Belgrano recibió material deportivo para la conformación del equipo de sóftbol

La municipalidad de Junín, a través del director de Deportes, Claudio Yópolo, entregó ayer material deportivo al Club Villa Belgrano, para continuar con la conformación del equipo de sóftbol, disciplina que la institución lanzó recientemente.

"Como siempre, el Club Villa Belgrano está en constante crecimiento y hoy nos acercamos a este anexo para acompañar la conformación de esta nueva disciplina para el club como es el sóftbol. Es muy bueno que los clubes de fútbol sigan agregando diferentes disciplinas", expresó Yópolo, quien estuvo acompañado en la entrega por la secretaria de Gobierno del municipio, Agustina De Miguel.

"En este caso, se trata de un deporte no muy masivo, pero consideremos que es una muy buena idea que Villa Belgrano se anime y le abra las puertas a esta nueva iniciativa. Por nuestra parte, felicitamos a los dirigentes del club y a los chicos que pusieron en marcha esta propuesta, que por lo que me contaron es muy amplia y nos comprometemos a acompañar", agregó Yópolo.

Por su parte, Diego Yácullo, presidente de Villa Belgrano manifestó: "Siempre estamos abiertos a este tipo de iniciativas y nos pareció una muy buena idea comenzar a practicar sóftbol. Ya nos pusimos en marcha y es muy bueno e importante el acompañamiento del municipio para que se pueda concretar".

Por último, Jorge Graterol, uno de los impulsores de la iniciativa en Villa Belgrano, destacó: "Quiero agradecer al club por abrirnos las puertas y en segundo lugar al Gobierno de Junín por apoyarnos y entregarnos estos materiales para que podamos iniciar con más fuerza. Tenemos muchos proyectos: primero, conformar un equipo de mayores, sumar más categorías y poder consolidarnos como organización, no sólo en sóftbol, sino también en el béisbol. El espíritu de nuestro proyecto es desarrollar esta disciplina en Junín".