El juninense Franco Villegas fue campeón e invicto jugando ante calificados ajedrecistas

El gran maestro internacional de ajedrez, el juninense Franco Villegas, cumplió notable actuación en el tercer Master Rain del juego ciencia que, de manera virtual, organizó la Universidad de La Punta, Provincia de San Luis.

El torneo, disputado a nueve rondas y por sistema suizo, contó con la participación de destacadas figuras, como los grandes maestros Sandro Mareco (el de mejor ELO internacional de nuestro país) y Leandro Krysa; los maestros internacionales Carolina Luján y Pablo Acosta; los maestros FIDE, Andrés Palú y Anapaola Borda Rodas, entre otros destacados exponentes que animaron la competencia trebejística online.

Su actuación

Villegas (compitió con el link "Gonest 1998") obtuvo nueve puntos, finalizó invicto ganando ocho de ellas y entabló en la restante, para terminar con 8,5 unidades (tuvo un 89 % de rendimiento) y superar por un punto a sus dos escoltas.

El segundo lugar quedó para Juan Aranda; tercero fue Emiliano Cuberli; cuarto resultó Joaquín Fiorito y quinto se ubicó el maestro internacional Julián Vilca.

Luego de triunfar en las dos primeras rondas (ante "Moral_chess26" y frente al mexicano "Rgchessmex20"), Franco Villegas se impuso al mendocino Indalecio López Miller; en la cuarta superó a la maestra FIDE, Ana Paola Borda Rodas; en la quinta doblegó a un trebejista de España (jugó con el link "Casi muy bueno" y es de Girona).

Luego, por la sexta fecha, entabló con el maestro internacional Pablo Acosta; en la séptima doblegó al finalmente subcampeón, Juan Aranda; en la octava cumplió la actuación cumbre al vencer al gran maestro Sandro Mareco y en la novena y última fecha le ganó Villegas al maestro internacional Julián Vilca.

El certamen tuvo una puntuación promedio de 1921 puntos; se jugaron 693 partidas y las blancas ganaron un 34 % de los matchs; las negras el 33 % y el restante 33 % finalizó en tablas.

Entre los superados por el tablero de nuestro medio estuvo el primero del ránking argentino y jugador con más ELO Internacional de nuestro país, el gran maestro Sandro Mareco, quien representará al país en el mundial a realizarse en Sochi, Rusia.

"Todavía tengo que mejorar"

Entrevistado por Democracia, Franco Villegas señaló con alegría:

"Estoy muy contento y la verdad es que no esperaba ganar este torneo, ya que había rivales muy duros, como Leandro Krysa y Sandro Mareco o Pablo Acosta, entre otros. Hice 8,5 puntos sobre 9 jugando bien en general, aunque algunas partidas las podría haber perdido, pero la que más feliz me pone es la que le gané a Sandro Mareco, quien hoy en día es, junto a Alan Pichot, los dos mejores de la Argentina y que además se está preparando para jugar el mundial, en julio".

Sobre la partida que le ganó a Mareco, Franco destacó que "Había quedado un poco inferior en el medio juego, pero sobre el final del juego el cometió un error que me permitió dar vuelta la partida y después ganarla".

Luego de señalar "Ojalá pueda seguir manteniendo estos últimos resultados, como el del Continental", donde llegó a cuartos de final, Villegas completó sus conceptos expresando a nuestro medio:

"Si bien siento que todavía tengo que mejorar, especialmente en la constancia, ya que sigo siendo un poco irregular, me tengo mucha fe para los torneos que se vienen", cerró el maestro internacional juninense, quien recibió numerosas felicitaciones por su gran labor, entre otros del gran maestro de nuestra ciudad, el múltiple campeón argentino Diego Flores.