Tras las restricciones, retornaron los entrenamientos de vóley en Sarmiento

Luego del confinamiento estricto, decretado a nivel nacional por la crisis sanitaria del Covid-19, en los últimos días se retomaron los entrenamientos de vóley en el Club Atlético Sarmiento.

La actividad se realiza al aire libre, sin contacto y en grupos reducidos, tal como lo establece el protocolo sanitario vigente a nivel provincial para la Fase 2, en la que se encuentra el distrito de Junín.

Las distintas categorías se encuentran practicando en la cancha de césped sintético y en el playón de la tribuna cabecera del Estadio Eva Perón.

Encuentro virtual

Por otra parte, mañana se desarrollará el primer Encuentro Virtual de Clubes, con la participación de casi 30 instituciones de todo el país, entre las cuales estará Sarmiento.

La actividad se realizará bajo el lema #JugamosEnEquipo y el Verde tendrá a su cargo la conducción del evento de la categoría Sub-13, junto a la Federación Metropolitana, así como también participará de toda la jornada, que se organizará en formato de grupos pequeños y desafíos en modalidad individual.

Los clubes participantes son:

1) Maipú (Mendoza)

2) Villa Dora (Santa Fe)

3) Ferro Voley (Chaco)

4) D.M.Volley Academy (Honduras)

5) Esc Voley Tamberi (Calingasta)

6) Rowing Voley (Paraná)

7) Playon Alerces (Mendoza)

8) Villa Ocampo (Santa Fe)

9) Gutiérrez SC (Mendoza)

10) Club Ciudad de Campana (Bs. As.)

11) Club Almafuerte de las Varillas (Cba.)

12) Club Sportivo Las Parejas (Santa Fe)

13) Club Rowing (Rosario)

14) Club Estrella Austral (Río Grande)

15) Club Sarmiento

16) Clun Social y Deportivo La Calera (Cba.)

17) Club El Tala (Cba)

18) Estudiantil Porteño (Bs. As.)

19) Polidep Gral San Martín de Basavilbaso

20) Cef N2 Gualeguay (Entre Ríos)

21) Jaguares Voley (Bella Vista Corrientes)

22) Club Mendoza de Regatas

23) Lujan (Mendoza)

24) San Martín de Porres (Mendoza)

25) C.S.M Pacifico (Mendoza)

26) Circulo Policial (Mendoza)

27) Club Regatas de Corrientes

28) UNSJ (San Juan)

29) Club Glorias (Bs. As.).