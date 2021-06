Rossetti: “El único óvalo para motos y karting que va haber en la Provincia es el de Junín”

A más de un año del inicio de las obras, concluyó la construcción del nuevo óvalo del Junín Moto Club, que, desde el mes pasado, los motociclistas ya están probando y estará habilitado, también, para karting.

“Una cosa son los planos y lo que uno hizo, y otra cosa es cuando están las motos corriendo. Hay futuro y estamos trabajando para eso”, destacó a Democracia, el presidente Ricardo Rossetti. Y afirmó que “el único óvalo para motos y karting que vamos a tener en la Provincia es el de Junín”.

El campo deportivo “Rolando Nardi”, que antiguamente se encontraba dentro del Parque Natural Laguna de Gómez, actualmente está situado a la vera del camino a al Balneario, a la altura del Club de Planeadores.

Este terreno “era una cañada con muchos bajos y partes inundables. Ahora, en el último tramo de los trabajos, estamos rellenando las partes bajas con ramas que se juntan en la calle y las reciclamos y luego agregamos tierra. Se labura en muchos ámbitos, cuando no hay plata para alguna cosa, se hace otra”, dijo Rossetti.

“Tuvimos que volver a hacer todo de cero, como las instalaciones eléctricas, la torre del agua, el pozo de agua y todo se hace pensando en un futuro. Hoy por hoy llevamos movidas 8 mil camionadas de tierra, ya que era una cañada. Nos costaba entrar con los camiones, por el agua y la napa alta”, sostuvo.

Según informó, entre las tareas pendientes dentro del predio se encuentra “la colocación del alambrado perimetral del óvalo y hacer el último relleno de 100 metros de suelo”. Y agregó que, también, “estamos esperando una donación de cables de EDEN para la iluminación, ya que son costos altos”.

“Por ejemplo ahora estamos armando un camión regador, le dimos un maquillaje a las herramientas y al tractor, para dejar todo listo para la hora de la habilitación de las pruebas y no solo habrá competencias”, remarcó.

La habilitación

Al respecto, explicó que “estamos en la etapa de la habilitación para que se haga a nivel nacional con el CAM y la Federación de Motociclismo. Con esos permisos iríamos al municipio para que nos habiliten como club, ya que es un predio nuevo y no tiene nada que ver con lo que era la Laguna”.

“Estamos trabajando en la identidad Moto Kart Junín, porque podrán correr karting también, ya que ahora la nueva pista cumple muchas funciones. La idea es darle la oportunidad a los chicos que están con eso”, señaló.

“Es un lugar multipropósito, como por ejemplo para que hagan pruebas, lleven un karting, y la moto. Como están los clubes para practicar fútbol, la idea es que se utilice para entrenar y no solo para competencia”, confirmó.

“Las competencias que se venían realizando eran provinciales y la idea es poder traer el Campeonato Argentino de Motociclismo (CAM) que es lo que hay en más alto nivel como en la provincia de Santa Fe”, subrayó.

Hoy por hoy “no hay socios, porque yo tomé una decisión, ya que no había qué brindarle en el club viejo. Ahora cuando esté todo habilitado el nuevo predio, veremos la forma de trabajar con socios, también, para ayudar a la mantención del club”, indicó.

Sin óvalos en la Provincia

Cabe destacar que desde que empezó la pandemia, “el motociclismo está catalogado como alto riesgo por eso no hubo certámenes, carreras de velocidad ni de óvalo, pero sí pruebas”, señaló el titular del Junín Moto Club, Ricardo Rossetti.

“Antes de la pandemia, además, en la Provincia quedaban pocos óvalos y ahora no hay ninguno, ya que lleva mucho trabajo y además el furor está en el karting. En Salto han hecho uno, pero no es de estas dimensiones”, indicó.