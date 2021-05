Maitena Marré, la joven de Lincoln que es una destacada jugadora de polo

Maitena Marré tiene veinte años, brilla como jugadora de polo y es oriunda del vecino distrito de Lincoln, en cuya zona rural su familia fabrica quesos, siendo tradicional en este rubro.

La destacada polista creció en el campo, entre vacas y caballos, y siendo pequeña aprendió a taquear, a destacarse rápido y brillar actualmente en este deporte, en el que se consagró campeona en el Abierto Argentino de Polo Femenino.

Además, fue goleadora y, por todo ello, ya se ganó un lugar y un nombre en el ambiente de este deporte, no tan popular en nuestro país pese a que aquí están los mejores jugadores/as del mundo.

La familia de Marré trabajan en "La Suerte", la fábrica de quesos fundada por su abuelo, Pedro Lacau, en los años ´90, en la estancia La Matilde, según le señaló Maitena a "¡ Hola! Argentina".

"Acá nací, crecí y vivo. Es mi lugar en el mundo y solo me voy cuando estoy compitiendo o viajando", dijo quien es hija única se crio junto a sus primos.

Pedro Lacau, su tío, le enseñó a taquear cuando Maitena tenía diez años, en la cancha que el citado productor tenía en el campo, siendo jugador amateur de esta disciplina y al respecto, la deportista dijo:

"Me encantó tanto que nunca más dejé. Quería empezar a viajar y eso no es fácil, no sólo por lo económico, sino porque tenés que tener contactos afuera", remarcó, contando que al terminar el colegio secundario, se inscribió para realizar la carrera de Administración de Empresas, aunque su pasión son los caballos y el polo.

Apoyada pro su familia, Maitena se contactó con "Minuto 7" y "Thai Polo", que manejan las campañas de varios clubes del exterior, y fue así que pude realizar recordados viajes a Saint Tropez y a Tailandia.

En la temporqda pasada, Marré se hizo conocer al llegar a final del Campeonato Abierto de Polo Femenino y auqueno estaba eso en sus planes, "No tomé consciencia pero fue un plus en mi carrera, porque mi nombre empezó a sonar en más lugares", señaló la linqueña.

De regreso a la vecina ciudad, volvió al campo junto a su familia, pero no al emprendimiento familiar (allí tuvo la primera experiencia laboral, vendiendo quesos), ya que aspira y desea dedicarse de lleno al polo.

Un trébol de cuatro hojas

La Estancia “La Suerte”, famosa por la marca de quesos de los Lacau y por su logotipo de un trébol de cuatro hojas, está en la zona rural de Arenaza, una de las localidades del vecino Distrito de Lincoln.

En las ediciones de la "Expo Queso" de Lincoln, los productos de los Lacau demostraron su alta calidad gourmet, con el "Brie" como destacado exponente, preparado de acuerdo a lo enseñado por los Lacau que llegaron desde Francia a la zona rural linqueña a fines del siglo 19.

La producción agrícola ganadera se realiza allí desde mediados de la década del ´80 y debido a la gran colecta diaria de leche (superior a los 60.000 litros diarios), en el inicio de este siglo comenzaron a elaborar quesos de distintas variedades.

Poco después incorporaron a la firma a Pablo Battro (familiar de Pedro Lacau), experto en quesería, quien supo desempeñarse como investigador del INTA y residió durante más de una década en Inglaterra.

Entre las distintas variedades de quesos que se elaboran en "La Suerte", por la familia de Maitena Garré, están Cheddar, Lincoln, Reggio, de hierbas, Camembert, Ahumado, tipo Chubt y el Brie.

Además de participar en la Feria Gourmet Expo Queso Lincoln (frenada por la pandemia en la última edición), prersentaron sus productos en la Aula Taller Móvil (ATM) de gastronomía, muestra que realizan la Fundación ArgenINTA y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).