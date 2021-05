La atleta María Florencia Lamboglia mostró su disconformidad por el "recorte" del Enard

La destacada atleta argentina María Florencia Lamboglia mostró su disconformismo y desazón tras la decisión del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) de reducir la delegación que participará del Sudamericano de 62 atletas a 17 por "no tener el dinero suficiente para costear los gastos".

Además, la deportista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mostró su agradecimiento por el apoyo recibido por el influencer Santiago Maratea y por los medios de comunicación para recaudar el dinero necesario y que todos puedan viajar.

El 100° Campeonato Nacional de Mayores realizado en diciembre pasado en Rosario dejó una cosecha de tres medallas doradas para la velocista metropolitana, quien cumplió destacada actuación.

Ganó las preseas en la prueba de los 200 metros, con un tiempo de 24 segundos 77 centésimas con un fuerte viento en contra. Su segunda dorada la obtuvo en los 100 metros llanos, con 11 segundos 91/100. Cabe destacar que en ambas distancias ya había vencido en 2009.

Y el tercer logro del torneo lo obtuvo la capitalina en los 100 metros con vallas, con una marca de 14 segundos 88 centésimas.

Al referirse a sus comienzos, enumeró:

"Comencé cerca de los 12 o 13 años, cuando mi hermano quería empezar un deporte y pedía hacer atletismo. Era un deporte en que los dos siempre nos destacábamos en los torneos del colegio. Averiguamos y primero fuimos a River, como no tenían pista nos recomendaron ir al CeNARD con Luis Blanco y en esa época mi hermano me insistía y me decía: 'Vení que está Alejandra García'. Mi hermano es dos años más chico que yo. Al poco tiempo, él dejó y pasó por otros deportes, más que nada jugó al tenis y se recibió hace poco de abogado. Yo seguí y fui cambiando de clubes. Estuve cuatro años con Luis Blanco, dos con 'Yoyo' López Jubany y ya hace diez años que estoy en 'Quirón', que antes era Ferro Carril Oeste".

Aseguró que es "un manoseo tremendo"

Lamboglia, tras conocerse la noticia del "recorte" de atletas para el Sudamericano, expresó: "Este es un manoseo tremendo no solo para los atletas, sino también para los dirigentes, para la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), para la Secretaría de Deportes, los entrenadores y para todos los que nos apoyaron".

Agregó luego: "Esto no se preparó hace un mes, se viene preparando desde diciembre del año pasado. Molesta que no den la cara y no nos den una respuesta lógica sabiendo que de un día para el otro desapareció la plata".

Señaló también: "Nosotros en el grupo dijimos, ¿ Qué loco, no? El Enard tiene un hashtag que dice #UnLogroEnEquipo y el equipo somos nosotros, es nuestro logro. Estamos todos de acuerdo en que el Enard nos soltó la mano y ahora nos vamos a subir al avión por nosotros y porque nos ayudaron los medios. Es nuestro logro en equipo".

Finalmente, la destacada atleta de nuestro país resaltó que "la noticia le llegó a Santiago Maratea por Twitter y consiguió el chárter, se reunió con quien se tenía que reunir y ahora vamos a publicar los links para que se empiece a recaudar la plata, tanto en pesos como en dólares. Agradecemos mucho la difusión de todos", completó María Florencia Lamboglia, de 29 años.

Debe destacarse que gracias a la colecta de Maratea un total de 35 atletas argentinos podrán competir en el torneo que se llevará a cabo en Ecuador entre el sábado 29 y el lunes 31 del corriente mes de mayo, en el que disputarán su plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio y sumarán puntos para los Mundiales de 2022.